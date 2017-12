Filippo Vendrame,

Fastweb regala Amazon Prime. L’operatore ha deciso, infatti, di fare una gradita sorpresa natalizia a tutti i suoi clienti. Tutti coloro che sottoscriveranno un nuovo contratto di rete fissa potranno scegliere un “Digital Gift” che andrà richiesto entra 30 giorni dall’attivazione del servizio. Oltre a Xbox Live, Chili ed altri servizi online, Fastweb ha deciso di permettere ai suoi clienti di richiedere come “Digital Gift” ben 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime.

Questa interessante offerta speciale è valida per tutte le attivazioni dei nuovi contratti di rete fissa, anche per quelli business. Trattasi di un’offerta molto interessante perchè Fastweb permette di mettere le mani per 12 mesi su di un abbonamento molto utile se il cliente è solito fare molto shopping all’interno di Amazon. Come ben noto, Amazon Prime offre consegne illimitate in un giorno su migliaia di prodotti e garantisce l’accesso a Prime Now che promette consegne entro un’ora all’interno del comune di Milano.

Inoltre, oltre a garantire spedizioni molto più rapide, Amazon Prime offre agli utenti l’accesso ad alcuni servizi di valore aggiunto. Per esempio, l’abbonamento permette di usufruire gratuitamente di Amazon Prime Video, l’Internet TV del colosso dell’ecommerce. Ma l’abbonamento include anche Prime Photos, uno spazio cloud illimitato per archiviare le foto e Twitch Prime, per guardare Twitch senza pubblicità.

Si evidenzia che al termine dei 12 mesi omaggio, Amazon Prime si rinnoverà automaticamente al costo di 19,99 euro all’anno, salvo preventiva disattivazione.

Maggiori informazioni sull’offerta di Fastweb direttamente all’interno del portale dell’operatore.