Huawei nova 2S, display 18:9 e quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato qualche giorno fa, Huawei ha annunciato in Cina il nuovo nova 2S, primo smartphone della serie con schermo 18:9. Oltre all’ampio display, il phablet offre un comparto fotografico di tutto rispetto con dual camera posteriore e frontale, quindi il popolare effetto bokeh può essere utilizzato anche per i selfie. Non è noto se questo modello avrà una distribuzione internazionale. In Italia è disponibile la serie nova.

Il nova 2S possiede un design simile al recente Huawei View 10, con il quale condivide alcune caratteristiche, come lo schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Nonostante lo spessore ridotto delle cornici, il produttore cinese ha lasciato il lettore di impronte digitali in quella inferiore e inserito due fotocamere in quella superiore. Le due fotocamere posteriori sono nell’angolo superiore sinistro, la stessa posizione scelta per il View 10. Il telaio è in alluminio e vetro (cover). Le specifiche sono molto interessanti.

Il nova 2S integra un processore octa core Kirin 960, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La dual camera posteriore è formata da sensori RGB e monocromatico, rispettivamente da 16 e 20 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8. La doppia fotocamera frontale ha invece sensori da 20 e 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e un chip audio Hi-Fi.

La batteria ha una capacità di 3.340 mAh. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Il nova 2S sarà disponibile nei colori nero, grigio, rosso, blu e oro rosa. I prezzi sono 2.699 yuan (4GB+64GB), 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.399 yuan (6GB+128GB).