IKEA e Sonos portano la musica in tutta la casa

Filippo Vendrame,

IKEA punta a rendere le case ancora più smart grazie ad una nuova partnership con Sonos. I dettagli di questo accordo non sono molti, ma IKEA ha evidenziato come trattasi del suo terzo step per rendere le case molto più smart e che grazie a Sonos riuscirà a portare la musica ed i suoni all’interno di tutte le case. Il primo step del suo progetto per le smart home è stato compiuto nel 2015 quando il colosso del mobile svedese ha lanciato la sua linea di prodotti dotati di un sistema di ricarica wireless per permettere alle persone di ricaricare uno smartphone semplicemente appoggiandolo su di un tavolo.

Il secondo step è stato realizzato nel 2016 con il lancio della sua gamma di prodotti per l’illuminazione smart per le abitazioni. L’accordo con Sonos porterà IKEA a compiere il suo terzo step nel rendere le case più smart anche se i frutti di questa collaborazione non si vedranno sino al 2019. L’azienda svedese punta a voler “democratizzare” la musica per consentire di poterla ascoltare in ogni punto della casa. Bjorn Block di IKEA ha affermato che l’idea è quella di combinare i prodotti d’arredo con la tecnologia di Sonos.

Difficili da capire, oggi, cosa IKEA proporrà alla sua clientela. Potrebbero essere prodotti indipendenti come semplici speaker, o soluzioni direttamente integrate nei mobili. Prodotti che potrebbero essere anche profondamente smart con l’integrazione di qualche assistente virtuale. Gli ultimi prodotti di Sonos, per esempio, dispongono di Alexa.

Si dovrà, comunque, aspettare ancora un anno prima di scoprire esattamente cosa IKEA e Sonos proporranno. L’unico dato certo è che quello che sarà offerto al pubblico, sarà proposto con i soliti prezzi aggressivi che IKEA offre alla sua clientela. Rendere la casa smart sarà, dunque, alla portata di tutti.