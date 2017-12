Instagram lancia Direct, un’app di messaggistica

Filippo Vendrame,

Instagram ha iniziato a testare un’applicazione indipendente per i messaggi privati chiamata “Direct” che potrebbe essere il primo passo per eliminare la funzione di messaggistica dall’applicazione principale. L’applicazione “Direct” sarà disponibile sia per iOS che per Android, già a partire dalla giornata di oggi, in sei paesi: Cile, Israele, Italia, Portogallo, Turchia e Uruguay. Se si installerà questa nuova applicazione di Instagram, la funzione di messaggistica si disattiverà automaticamente dall’applicazione principale.

Se il social network fotografico decidesse di lanciare “Direct” in tutto il mondo, Facebook potrebbe disporre di una terza applicazione di messaggistica che affiancherebbe Messenger e WhatsApp. Anche se ufficialmente è solamente un test, la logica che sta dietro a questa scelta è che un servizio di messaggistica privata non riesce ad offrire una buona esperienza d’uso se collocato all’interno di un’applicazione vasta come quella del social network fotografico. Hemal Shah, product manager di Instagram, ha detto a The Verge che la funzione “Direct” all’interno dell’applicazione è cresciuta molto negli ultimi quattro anni, ma potrà fare ancora meglio se potrà godere di una maggiore indipendenza.

Un processo di separazione che ricorda molto da vicino quello compiuto da Messenger che è uscito da Facebook per diventare quell’applicazione di successo che è oggi. Instagram vuole ripercorrere, dunque, la medesima strada ed ottenere, ovviamente, il medesimo successo.

Le premesse perchè l’app “Direct” possa avere successo ci sono tutte. Dopo una serie di affinamenti alle funzioni di messaggistica inseriti nel corso del tempo, la funzione “Direct” di Instagram può contare su circa 375 milioni di utenti attivi al mese. L’ascesa della funzione di messaggistica è coincisa con il boom delle Storie di Instagram che hanno spinto gli utenti ad utilizzare la funzione “Direct” per rispondere agli amici.

Se l’applicazione dovesse avere successo, Instagram potrebbe radicarsi ancora di più tra gli utenti e crescere ancora più velocemente di adesso.

Attualmente, l’app “Direct” non propone nulla di più di quello che si può già trovare su Instagram. L’app offre la possibilità di aprire la fotocamera e di scattare foto che potranno essere personalizzate per poi essere condivise privatamente con gli amici sul social network.

Un’app che sicuramente strizza l’occhio ai più giovani che sono tra i maggiori utilizzatori del sistema di messaggistica privata di Instagram.