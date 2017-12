Inter-Pordenone: la Coppa Italia su PES 2018

Cristiano Ghidotti,

La prima è capolista in Serie A, reduce dal recente sorpasso ai danni del Napoli e dalla goleada contro il Chievo, l’altra si trova attualmente al quinto posto in Serie C: l’incontro di Coppa Italia che martedì prossimo vedrà Inter e Pordenone scendere in campo sembra avere un epilogo già scritto, ma il calcio per fortuna non è una scienza esatta e il miracolo potrebbe essere dietro l’angolo. Intanto, sui social network, i nero-verdi allenati da mister Colucci sembrano già aver vinto la loro partita.

Con un post su Twitter nei giorni scorsi si sono rivolti a EA Sports e Konami, chiedendo alle software house di poter simulare il match in FIFA 18 o PES 2018: “Una partita così pazza non puoi giocarla neanche alla PlayStation”. L’appello non è rimasto inascoltato, anche se a raccoglierlo è stata la community di appassionati PESTeam: da lunedì sarà possibile scaricare gratuitamente la mod di Pro Evolution Soccer 2018 che include la formazione dei ramarri, ricreata con precisione in ogni minimo dettaglio, partendo dalla divisa indossata dagli atleti fino allo stemma, per arrivare ai nomi dei calciatori in campo, ognuno dei quali caratterizzato da proprie statistiche e abilità.

Abbiamo quindi deciso di supportare ed omaggiare il club portando la squadra in PES 2018, con stemma e divisa ufficiale, e tutti i giocatori ricreati con statistiche accurate e volti editati. Disponibile da lunedì, gratuitamente, per tutti, in PES 2018!

Dopo aver eliminato Venezia, Lecce e Cagliari lungo un cammino di certo non privo di difficoltà, il Pordenone si appresta dunque a conquistare anche il terreno di San Siro. Un’impresa per i nero-verdi. Per quanto ci riguarda, il testa a testa tra i bomber Icardi e Berrettoni ha già un vincitore (non c’è partita).