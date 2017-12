iPhone 6.1 pollici: scocca in metallo?

Marco Grigis,

Giungono nuove indiscrezioni sulla release 2018 degli iPhone di Cupertino. Come ormai già ampiamente noto, la società californiana starebbe pensando al lancio di tre device: due eredi di iPhone X, da 5.8 e 6.3 pollici, nonché un esemplare LCD da 6.1 per catturare gli utenti mid-level. Secondo quando riferito da Nikkei, questo smartphone potrebbe includere una scocca in metallo, una scelta che potrebbe suggerire l’assenza di un sistema di ricarica wireless.

Si tratterà di una tornata di lancio davvero insolita per Apple, pronta a rivoluzionare i suoi canoni, grazie soprattutto alla grande risposta che iPhone X sta avendo sul mercato. A settembre del 2018, perciò, potrebbero essere ben tre i dispositivi in dirittura d’arrivo: i successori dell’attuale modello OLED, da 5.8 e 6.3 pollici, nonché un esemplare LCD dal costo ridotto e con una diagonale da 6.1. È probabile che questo modello includa un display dalle fattezze classiche, quindi senza barra Face ID superiore, come sorta di ideale prosecuzione della linea degli iPhone 8.

Secondo quanto riferito da Nikkei, il dispositivo vedrà l’impiego di una scocca in metallo, probabilmente alluminio anodizzato, e sarà offerto ai clienti in una grande varietà di colori. Il ritorno all’alluminio, rispetto al vetro di iPhone 8 e iPhone X, potrebbe suggerire l’assenza di un sistema per la ricarica wireless: è infatti necessario utilizzare proprio il vetro o materiali plastici affinché l’alimentazione a induzione possa funzionare.

Sebbene il modello da 6.1 pollici probabilmente non vedrà una barra Face ID integrata nel display, non si esclude possa comunque essere abilitato al riconoscimento facciale tridimensionale. Le componenti TrueDepth potrebbero essere infatti posizionate sopra lo schermo stesso, una soluzione che Apple potrebbe adottare anche per gli iPad Pro attesi per la prossima primavera. Al momento, infine, è difficile fare previsioni sul prezzo, ma gli esperti sono certi si tratterà dell’esemplare più economico della linea, mirato alla conquista di nuovi switcher.