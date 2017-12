iPhone di nuovo fotocamera preferita su Flickr

Marco Grigis,

iPhone si riconferma lo strumento di fotografia più gettonato su Flickr, la piattaforma di sharing fotografico targata Yahoo. È quanto rivela la pubblicazione annuale del gruppo, con il “Year in Review 2017”, pronto a dimostrare come la comodità degli smartphone di Cupertino riesca a battere concorrenti blasonati quali Canon e Nikon, sebbene questi ultimi garantiscano immagini qualitativamente migliori.

I dispositivi targati mela morsicata conquistano nuovamente, così come da qualche anno a questa parte, la lista dei Top Brands: grazie a iPhone, il gruppo di Cupertino conquista il 54% di tutte le condivisioni fotografiche effettuate su Flickr nel corso del 2017, seguito da Canon al 23% e Nikon al 18%. Non è però tutto, poiché non solo Apple è riuscita a mantenere salda la sua prima posizione, ma ha anche incrementato il suo bacino d’utenza: aveva infatti raggiunto il 42% nel 2015 e il 47% nel 2016. Oggi, invece, supera la metà di tutti gli upload totali sulla piattaforma.

Fra i modelli più popolari di iPhone, però, non figurano le ultime release. Gli esemplari più gettonati sono infatti iPhone 6, iPhone 6s e iPhone 5s, mentre minore è la porzione per i due rappresentanti della linea iPhone 7. Ancora troppo prematuri, invece, i tempi per statistiche effettive su iPhone 8 e iPhone X. Sul fronte della tipologia di dispositivo, considerando quindi in generale tutti i produttori, su Flickr vincono gli smartphone al 50%, seguiti dalle reflex digitali al 33% e dalle compatte al 12%.

Così come accaduto negli anni precedenti, non stupisce che siano gli iPhone e gli smartphone di altri produttori a conquistare le prime posizioni di Flickr. Questi dispositivi, infatti, rappresentano una risorsa molto comoda per scattare immagini in qualsiasi momento, anche all’improvviso, e perciò il loro impiego è decisamente più capillare rispetto a DLSR e compatte. La prima posizione di Apple, inoltre, deriva dall’elevatissima diffusione degli iPhone in tutto il mondo, per un settore digitale meno frammentato rispetto alla concorrenza, con centinaia di diversi produttori.