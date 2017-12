Natale Amazon, Surface Pro in sconto

Filippo Vendrame,

Amazon abbraccia il Natale ed ha inaugurato una nuova vetrina che ogni giorno si riempirà di tante offerte scontate per chi cerca un regalo per la festività del 25 dicembre. Similmente a quanto fatto per il Black Friday, il colosso dell’ecommerce proporrà ai suoi clienti sia le “Offerte del giorno“, valide per l’intera giornata, che le “Offerte lampo“, valide solamente per un poche ore. Il suggerimento, quindi, è quello di prestare sempre molta attenzione a questa vetrina per non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità di risparmiare.

E il Natale con Amazon inizia alla grande con proposte subito davvero molto interessanti. Per esempio, il colosso dell’ecommerce sconta il Surface Pro 2017 (processore Intel Core i5, 4GB di RAM, 128 GB di SSD e Type Cover) a soli 899 euro. Trattasi di una ghiotta occasione per mettere le mani su di uno dei più apprezzati ibridi Windows 10 del mercato risparmiando una cifra interessante. Gli appassionati di fotografia potranno indirizzarsi, invece, verso la potente e sofisticata reflex digitale Nikon D7100 con obiettivo stabilizzato 18-105mm proposta a 829 euro. In alternativa, Amazon propone anche la reflex digitale Canon EOS 700D a 559 euro.

Natale ricco di opportunità da Amazon anche per chi sta cercando un nuovo smartphone. Il nuovo Nokia 8 Plus con il processore Qualcomm Snapdragon 835 è venduto al prezzo di 529 euro. L’ottimo Sony Xperia X, smartphone sviluppato sopratutto per gli amanti della fotografia, è in offerta al prezzo di 399 euro, in più colorazioni.

Tanti anche gli sconti per gli appassionati dei videogiochi. Per esempio, F1 2017, sia per PS4 che per Xbox One, è in offerta al prezzo scontato di 42,99 euro.

Non mancano poi televisori, gadget di tutti i tipi, accessori e prodotti ad alto tasso di tecnologia all’interno di una vetrina tutta da scoprire e ricca di molte opportunità.