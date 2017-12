Natale Microsoft, Surface Pro in offerta speciale

Filippo Vendrame,

Il Natale è arrivato anche in casa Microsoft che ha deciso di proporre ai suoi utenti un’offerta davvero quasi irripetibile che coinvolge il suo Surface Pro 2017 dotato del sistema operativo Windows 10 Pro. La promozione riguarda un bundle composto dal Surface Pro 2017 nella declinazione con processore Intel Core i5 (settima generazione), 4GB di RAM e 128GB di SSD, abbinato alla Type Cover di colore nero.

Un pacchetto che solitamente costerebbe ben 1323,99 euro ma che per questo periodo di Natale è offerto al prezzo davvero interessante di 979 euro, direttamente all’interno del Microsoft Store Italiano. Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità di poter acquistare uno degli ibridi Windows 10 più apprezzati del mercato. Un prodotto spiccatamente pensato per la produttività ma anche perfettamente adatto a chi cerca un computer leggero ma potente da utilizzare per tutte le attività domestiche. Il Surface Pro 2017 offre un vero concentrato di tecnologia. Tra le altre specifiche tecniche si menzionano il display touch da 12,3 pollici (risoluzione 2736 x 1824 pixel), il supporto kickstand che permette di mantenere in perfetto equilibrio il dispositivo, la videocamera posteriore da 8MP e la videocamera anteriore da 5MP con supporto a Windows Hello per lo sblocco biometrico.

Surface Pro dispone anche di WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.1. Grazie al display touch ed a Windows 10, i possessori di questo stupendo dispositivo possono interagire sullo schermo anche con i pennini, come con la Surface Pen, per prendere appunti e disegnare.

Un prodotto davvero ben fatto che può essere il perfetto compagno di lavoro di tutti i giorni anche grazie alla sua ampia autonomia.

L’offerta Natalizia del Surface Pro non è cumulabile con altre promozioni. Maggiori dettagli direttamente all’interno del Microsoft Store Italiano.