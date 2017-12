Galaxy S9, improbabile l’annuncio al CES 2018

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano voci su un possibile annuncio anticipato dei Galaxy S9/S9+ da parte di Samsung, addirittura al CES 2018 di Las Vegas in programma dal 9 al 12 gennaio. Un portavoce del produttore coreano ha dichiarato che tale eventuale è “altamente improbabile”.

Le indiscrezioni erano basate sulla presunta volontà di ostacolare l’inatteso successo dell’iPhone X. Samsung ha invece smentito il lancio anticipato dei nuovi smartphone. Improbabile anche un possibile “showcase” a porte chiuse con la stampa specializzata. La produzione è stata sicuramente già avviata, ma i Galaxy S9/S9+ verranno ufficializzati secondo le consuete tempistiche, ovvero tra fine febbraio e inizio marzo, forse al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La manifestazione spagnola è stata scelta in passato per annunciare i Galaxy S5, Galaxy S6 e Galaxy S7, mentre la presentazione del Galaxy S8 è stata posticipata a causa dei noti problemi del Galaxy Note 7.

Per quanto riguarda design e specifiche non ci sono novità. I nuovi pahblet avranno un aspetto simile agli attuali Galaxy S8/S8+ con Infinity Display da 5,8 e 6,2 pollici, rapporto di aspetto 18.5:9 e lati arrotondati. Il produttore potrebbe ridurre ulteriormente lo spessore delle cornici per ottenere uno screen-to-body ratio vicino al 90%. Il lettore di impronte digitali verrà spostato sotto la fotocamera posteriore (dual nel modello Plus), per la quale è previsto un obiettivo con apertura variabile.

La dotazione hardware comprenderà sicuramente i processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, 4/6 GB di RAM e 62/128 GB di storage, oltre alla porta USB Type-C, al jack audio da 3,5 millimetri, lo scanner dell’iride e il riconoscimento facciale. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 8.0 Oreo con interfaccia Smasung Experience.