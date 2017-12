Volantino MediaWorld: tasso zero per Natale

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia, domani 8 dicembre, il nuovo volantino delle offerte tutto incentrato sui regali di Natale e che rimarrà valido sino al prossimo 17 dicembre. Volantino che vede rilanciare anche la promozione che permette di acquistare prodotti a rate a tasso zero, con la possibilità di iniziare a pagare dopo Pasqua. Sono tante le proposte natalizie interessanti incluse all’interno di questo volantino delle offerte. Per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone la console PS4 1TB con doppio controller ed il gioco FIFA 18 al prezzo di 299 euro.

Tutti coloro che prediligono, invece, la console di Microsoft, potranno acquistare l’Xbox One S 1TB Minecraft Limited Edition, con gioco incluso, al prezzo di 249 euro. Tra gli smartphone, invece, spiccano l’iPhone 8 Plus a 849 euro, il Huawei Mate 10 Pro a 849 euro, il Samsung Galaxy S8+ a 699 euro, l’LG V30 a 899 euro ed il Huawei Mate 10 Lite a 349 euro. Trattasi di smartphone perfetti come regali di Natale per tecnologia e prestazioni. Non solo smartphone, comunque, perchè il volantino di MediaWorld propone anche tanti computer di ultima generazione, tutti dotati del sistema operativo Windows 10.

Gli appassionati di gaming potranno puntare, per esempio, sul notebook ad alte prestazioni HP OMEN 15-ce010nl a 1499 euro con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e GPU Nvidia GTX 1050i 4GB.

Tante le proposte anche per gli appassionati di fotografia. La potente reflex Nikon D5300 è proposta a 699 euro. Non mancano poi moltissimi televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Presenti, infine, tanti gadget ad alto tasso di tencologia come gli hoverboard ed i droni per chi ama fotografare da una prospettiva differente.