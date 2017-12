Xiaomi annuncia i Redmi 5 e Redmi 5 Plus

Luca Colantuoni,

Xiaomi aveva pubblicato alcune immagini dei nuovi smartphone e ora ha ufficialmente svelato le specifiche complete dei Redmi 5 e Redmi 5 Plus. Entrambi hanno uno schermo 18:9, un rapporto di aspetto sempre più diffuso e utilizzato anche nei dispositivi più economici. Le principali differenze tra i due modelli sono rappresentate dalla diagonale del display, dal processore e dalla quantità di memoria.

I Redmi 5 e Redmi 5 Plus hanno dunque un’ampia area di visualizzazione, ottenuta riducendo lo spessore della cornici e sostituendo i pulsanti capacitivi (presenti nel precedente Redmi 4) con pulsanti on-screen. La parte posteriore è quasi identica a quella del vecchio modello con fotocamera e lettore di impronte disposti in verticale. Tra i due componenti è presente il flash LED che nel Redmi 4 è alla sinistra della lente. Il Redmi 5 possiede uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e integra un processore Snapdragon 450, 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Il Redmi 5 Plus ha invece uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 625, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Xiaomi non ha fornito informazioni dettagliate sulla doppia fotocamera posteriore, indicando solo la risoluzione (12 megapixel), la dimensione dei pixel (1,25 micrometri) e l’apertura dell’obiettivo (f/2.2). La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). La capacità della batteria è 3.300 mAh per Redmi 5 e 4.000 per Redmi 5 Plus. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia MIUI 9. I due smartphone saranno disponibili in quattro colori (nero, blu chiaro, oro e oro rosa) dal 12 dicembre. I prezzi sono 799 yuan (2GB+16GB) e 899 yuan (3GB+32GB) per il Redmi 5, 999 yuan (3GB+32GB) e 1.299 yuan (4GB+64GB) per il Redmi 5 Plus.