Chereeki, lo smartwatch economico che telefona

Floriana Giambarresi,

Tra i protagonisti dei regali di Natale vi saranno sicuramente gli smartwatch, gli oramai noti orologi intelligenti capaci di mostrare le notifiche dal telefono direttamente sul polso e di fungere da dispositivo di monitoraggio per chi fa fitness e attività fisiche di vario genere, sempre più ricercati anche dagli italiani. Tra questi, non si può non segnalare il prodotto di Chereeki, uno smartwatch con supporto per scheda SIM e funzionalità di videocamera remota a bordo che in giornata odierna Amazon propone al prezzo scontatissimo di 15 euro.

Lo smartwatch Chereeki si caratterizza innanzitutto per un design dalle linee simili a quelle dell’Apple Watch, anche se ha delle dimensioni maggiori: il quadrante ha una forma rettangolare e presenta uno schermo da 1,54 pollici con risoluzione da 240 x 240 pixel, da cui sarà possibile eseguire le azioni semplicemente con un dito. Sul lato destro è presente un tasto fisico, che serve infatti solamente per spegnere e accendere il dispositivo e per bloccarlo/sbloccarlo, mentre sul lato sinistro è disponibile uno slot la scheda di memoria microSD e per SIM card permettendo in tal modo di effettuare e ricevere chiamate telefoniche senza alcun bisogno di abbinarlo al telefono.

L’orologio di Chereeki supporta la connettività Bluetooth assicurando una perfetta compatibilità con gli smartphone Android (come Samsung, HTC, Lenovo, Sony, LG, Huawei, ZTE, Google, Motorola, Xiaomi, Oppo, Alcatel e altri telefoni che montano almeno la versione 4.0 di Android) mentre connettendolo a un iPhone, a un Windows Phone o a un BlackBerry si avranno a disposizione solo delle funzionalità limitate. Sempre grazie al Bluetooth è possibile utilizzare lo smartwatch per effettuare scatti utilizzando la fotocamera dello smartphone (e controllando l’inquadratura dal display), una funzionalità di fotocamera da remoto che potrebbe tornare utile in numerosi contesti.

Tra le altre funzionalità dell’orologio Chereeki si segnalano una calcolatrice, il calendario, la funzione “Trova lo smartphone” per chi ha bisogno di rintracciare il telefono, riproduzione della musica, registrazione audio, contapassi, monitoraggio del sonno e avviso di sedentarietà. Pur trattandosi di un prodotto particolarmente economico, lo smartwatch in questione può dunque rappresentare il gadget perfetto per chi ad esempio si trova spesso in situazioni in cui non vuole portarsi dietro lo smartphone, avendo comunque la possibilità di effettuare le chiamate e inviare i messaggi mediante un semplice dispositivo da indossare al polso.

Proposto oggi su Amazon.it con uno sconto del 30% sul prezzo finale, potrebbe essere ideale anche per chi è alla ricerca di un regalo di Natale a basso costo ma atipico e originale.