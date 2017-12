Enel e Audi sfidano Tesla in Italia

Filippo Vendrame,

Enel e Audi hanno deciso di rendere la vita a Tesla più “complicata”, almeno in Italia. L’azienda elettrica italiana sembra davvero decisa a rivoluzionare la mobilità in Italia puntando decisamente sull’elettrico. Enel, infatti, ha firmato un Memorandum of Understanding con Audi per integrare i suoi servizi di ricarica all’interno della nuova Audi e-tron, la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica tedesca che arriverà verso la fine del 2018.

Grazie a questo accordo, privati ed aziende che sceglieranno di passare alla soluzione 100% elettrica di Audi potranno contare su di alcune offerte e soluzioni che faciliteranno il passaggio da un’auto a combustibile fossile ad una completamente elettrica. Privati ed aziende potranno, così, acquistare questi pacchetti esclusivi direttamente al momento della sottoscrizione di una nuova Audi e-tron. Per esempio, i clienti potranno sottoscrivere e organizzare tutte le operazioni per l’installazione di una infrastruttura di ricarica nel proprio garage grazie alle nuove soluzioni offerte da Enel.

L’Audi e-tron, si ricorda, sarà un SUV completamente elettrico in grado di offrire, secondo la casa automobilistica, sino a 500 Km di autonomia. Enel, dunque, ha deciso di offrire una serie di soluzioni di valore aggiunto che permetteranno ai futuri possessori di quest’auto di vivere più serenamente e di non soffrire in alcun modo di ansia da ricarica, anche perchè la nuova Audi elettrica potrà contare sulla nuova rete di ricarica di Enel che entro il 2022 potrà contare su oltre 14 mila colonnine. Già alla fine del 2018, comunque, saranno 2500 su tutto il territorio italiano.

L’Audi e-tron potrà contare su di una rete di ricarica capillare, anche a ricarica ultra rapida, con alcuni servizi esclusivi sino ad ora ad appannaggio solamente della Tesla che presto avranno un competitors importante in Italia.

Contestualmente a questo importante annuncio, Enel ha anche annunciato la nascita di Enel X, il nuovo brand dedicato allo sviluppo della mobilità elettrica e dei servizi digitali per Clienti, città, aziende e Pubblica amministrazione. Trattasi di un’ulteriore mossa che mette in evidenza come la società elettrica italiana stia facendo davvero sul serio sul fronte della mobilità elettrica.