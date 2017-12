Facebook, arrivano i Live per gli Instant Games

Filippo Vendrame,

La piattaforma di gioco “Instant Games” di Facebook, presente su Messenger, permette di giocare a mini giochi come Pac-Man per passare qualche minuto di svago, magari mentre si è in viaggio. Adesso, il social network ha deciso di migliorare questa sua piattaforma di gioco introducendo alcune interessanti novità. La prima novità è sicuramente la più significativa ed è quella che permette agli utenti di trasmettere in diretta le partite attraverso Facebook Live.

Live che alla fine potranno essere salvati e condivisi all’interno del proprio profilo. Il social network ha affermato poi di aver iniziato a testare anche la funzionalità di video chat all’interno di alcuni giochi che permetterà di mettere in comunicazione video gli amici mentre giocano, stimolando, contestualmente, ulteriori sfide. Il primo gioco a disporre di questa funzionalità molto particolare sarà “Words With Friends“, all’inizio del prossimo anno. Secondo Facebook, a distanza di circa un anno dal lancio della piattaforma degli “Instant Games”, sarebbero più di 70 i mini giochi a disposizione, anche se non è chiaro quante persone ci giochino davvero e quanto sia redditizia per gli sviluppatori.

Per potenziare questa piattaforma di gioco, il social network ha affermato che nei prossimi mesi arriveranno nuovi titoli molto importanti nel panorama mobile e che sono stati ripensati per poter funzionare all’interno di questa piattaforma. Tra i più noti si menzionano Angry Birds, Disney’s Tsum Tsum puzzle game, Sonic Jump, e Puzzle & Dragons.

L’arrivo di questi nomi noti farebbe ipotizzare che la piattaforma degli “Instant Games” stia, comunque, funzionando positivamente e che Facebook abbia deciso di migliorarla ulteriormente per attrarre nuovi utenti e per rendere il social network un luogo dove passare sempre più tempo, anche solamente per divertirsi con giochi passatempo.