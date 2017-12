Facebook, musica gratuita per i creatori dei video

Filippo Vendrame,

Facebook ha deciso di offrire nuove risorse per i suoi utenti più creativi. Il social network, infatti, ha annunciato la volontà di offrire una collezione di musica gratuita e di effetti sonori a tutti i suoi creatori di contenuti. Se si desidera utilizzare la musica all’interno di un video su Facebook o Instagram, “Sound Collection” offrirà la soluzione giusta senza incorrere nel rischio di infrangere alcun Copyright.

Facebook, infatti, rimuove qualsiasi video che contiene musica protetta da Copyright, in un modo molto simile a quello che fa anche YouTube. Per evitare, dunque, che i suoi utenti carichino un brano contenente musica o effetti audio protetti da diritto d’autore, con i rischio che questi contenuti siano rimossi dalla piattaforma, Facebook ha deciso di offrire una selezione di musica di sua proprietà da utilizzare liberamente. Ovviamente, la libertà di utilizzo è limitata ai contenuti che saranno pubblicati su Facebook e su Instagram. Questa collezione contiene un buon numero di tracce audio, tutte ordinate per genere. Nello specifico, il social network offre 1000 brani musicali e 1504 effetti audio. Sebbene non si tratti di brani particolarmente popolari, è comunque molto importante per i creatori di contenuti poter disporre di un archivio di tracce audio libere di essere utilizzate per personalizzare i filmati.

Anche YouTube offre qualcosa di analogo ed era solo questione di tempo prima che Facebook facesse lo stesso. Questa iniziativa, infatti, deve essere vista come un nuovo sforzo del social network di attirare a se nuovi creatori di contenuti per potenziare ulteriormente la sua piattaforma video che piano piano sta diventando sempre più popolare.

Tutte le tracce audio messe a disposizione Da Facebook possono essere ascoltate direttamente attraverso un sito dedicato. Quelle ritenuti interessanti dagli utenti possono essere, poi, scaricate ed inserite all’interno dei loro filmati che saranno poi condivisi su Facebook ed Instagram.

Infine, sempre con l’obiettivo di aiutare i creatori di contenuti, Facebook ha pubblicato nuovi tutorial e risorse per la creazione di video a 360 gradi.