Samsung Galaxy A8/A8+ (2018), dual camera frontale

Luca Colantuoni,

Dopo tante indiscrezioni arriva da Samsung la prima informazione ufficiale sui nuovi Galaxy A8/A8+ (2018). Il produttore coreano ha infatti pubblicato il manuale utente dei due smartphone che dovrebbero essere annunciati tra fine dicembre e inizio gennaio. Tra le novità rispetto alla precedente generazione ci sono Infinity Display e dual camera frontale.

I nomi dei dispositivi dovevano essere Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018), come si deduce dai model number (SM-A530F e SM-A730F) indicati sul manuale utente. Samsung ha tuttavia deciso di “allineare” la numerazione con quella della serie Galaxy S, dalla quale eredita la caratteristica principale, ovvero l’ampio schermo Infinity Display con rapporto di aspetto 18:9 o 18.5:9. Le cornici superiore e inferiore hanno quindi uno spessore minore, quindi i pulsanti capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti on-screen, mentre il lettore di impronte è stato spostato sul retro, sotto la fotocamera.

Entrambi i modelli avranno una doppia fotocamera frontale, LED per le notifiche, Always On Display, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, antenne NFC e MST (per i pagamenti con Samsung Pay), slot microSD e slot ibrido SIM/microSD nella versione dual SIM. Gli utenti troveranno anche Bixby, ma senza il pulsante dedicato. Il Galaxy A8 (2018) dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici, processore Exynos 7885, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Per il Galaxy A8+ (2018) si prevedono invece un display da 6 pollici, processore Exynos 7885, 6 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience. In Italia dovrebbe essere distribuito solo il Galaxy A8. I precedenti Galaxy A7 (2016) e Galaxy A7 (2017) non sono mai arrivati nel nostro paese.