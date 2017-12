Sony annuncerà quattro smartphone al MWC 2018?

Luca Colantuoni,

Come altri produttori anche Sony ha pianificato il lancio di nuovi smartphone nel corso del 2018. In base alle indiscrezioni che circolano online, il produttore giapponese dovrebbe annunciare quattro modelli al prossimo Mobile World Congress di Barcellona in programma dal 26 febbraio al 1 marzo. Uno di essi sarà probabilmente il successore dell’attuale Xperia XZ Premium con display 4K.

Alcuni render dei nuovi smartphone sono stati pubblicati su un sito georgiano, i cui proprietari sostengono di aver ricevuto informazioni da una fonte attendibile. Il dispositivo con i lati più squadrati dovrebbe essere il nuovo top di gamma con schermo da 5,5 pollici, risoluzione 4K HDR e screen-to-body ratio dell’80%. Il successore dello Xperia XZ Premium dovrebbe integrare un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria flash e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 19 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7.

Secondo la fonte, il lettore di impronte digitali verrà nascosto sotto lo schermo. Come si può vedere nelle immagini, Sony ha finalmente abbandonato il tradizionale design OmniBalance, scegliendo un’estetica più moderna e cornici meno evidenti. L’altro smartphone potrebbe avere un display da 5,2 pollici con risoluzione full HD, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. In questo caso, il lettore di impronte è posizionato sul retro.

Gli ultime due modelli previsti sono di fascia media. Il primo dovrebbe avere uno schermo full HD da 6 pollici, processore Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre il secondo un display HD da 5 pollici e 32 GB di memoria flash. Ovviamente solo Sony potrà confermare queste indiscrezioni in occasione del lancio ufficiale.