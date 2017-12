Surface Studio, Book e Pro 4: nuovi firmware

Filippo Vendrame,

Nel corso del weekend, Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per i suoi Surface Studio, Surface Book e Surface Pro 4. Aggiornamenti piuttosto corposi che seguono di circa 24 ore a quello rilasciato per il Surface Pro LTE, la variante con connettività dati dell’ultimo ibrido Windows 10 della casa di Redmond. Il change log dei nuovi firmware per i Surface Studio, Surface Book e Surface Pro 4 è piuttosto corposo.

Per quanto riguarda il Surface Studio, Microsoft si è concentrata per offrire importanti miglioramenti sul fronte della sicurezza e su alcune ottimizzazioni sul fronte dei consumi energetici. Le novità sul Surface Book sono ancora più ampie con aggiornamenti che toccano molte aree del computer. Per esempio, sono stati aggiornati i driver della GPU e della scheda audio. Complessivamente, secondo Microsoft, il Surface Book ha ricevuto importanti miglioramenti che hanno ottimizzato prestazioni, stabilità, connettività e compatibilità.

Anche il change log del Surface Pro 4 è piuttosto lungo ed include anche alcuni miglioramenti lato sicurezza. Secondo quanto riportato dal gigante del software, nel suo complesso, questo aggiornamento firmware per il suo ibrido Windows 10 migliora sicurezza, affidabilità, connettività e durata della batteria.

Trattasi, dunque, di aggiornamenti tutti estremamente importanti che consentono di ottimizzare ulteriormente l’esperienza di questi dispositivi già molto apprezzati da parte degli utenti. Pregevoli, soprattutto, gli aggiornamenti per il Surface Book ed il Surface Pro 4 che sono prodotti certamente non recentissimi. Complessivamente, un chiaro indicatore della volontà di Microsoft di voler supportare a lungo tutti i suoi dispositivi.

Vista l’importanza degli aggiornamenti, il suggerimento è quello di effettuarli quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update.