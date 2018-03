Volantino Natale Unieuro, iPhone 8 Plus a 879 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia oggi, 11 dicembre, il suo nuovo volantino delle offerte tutto dedicato alle festività di Natale. Sino al prossimo 24 dicembre, i clienti della nota catena di elettronica potranno approfittare di moltissimi sconti su prodotti come smartphone, PC, TV, console, gadget e molto altro ancora, tutti oggetti perfetti come regali di Natale. Tra gli smartphone, per esempio, spicca il nuovissimo iPhone 8 Plus 64GB che la catena di elettronica sconta al prezzo di 879 euro. Sconto che si allarga anche al Samsung Galaxy Note 8, il phablet per eccellenza, che Unieuro propone per tutto il periodo di validità del volantino a 799 euro.

Tra gli altri smartphone in offerta si evidenzia il Samsung Galaxy S7 a 379 euro. All’interno del volantino, sempre tra gli smartphone, spiccano anche il Huawei Mate 10 Pro a 849,90 euro ed il Huawei Mate 10 Lite a 349,90 euro. Gli appassionati di gaming possono puntare, invece, sulla console Xbox One S 1TB con due giochi e 3 mesi di servizi Live Gold a 269,98 euro, oppure sul bundle contenente la console PS4 500GB con 4 giochi ed un controller a 269 euro. Non mancano, comunque, sconti su videogiochi ed accessori per console.

Chi punta a voler cambiare il PC di casa o dell’ufficio potrà trovare all’interno del volantino di Natale di Unieuro tante offerte interessanti su prodotti tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Surface Pro base è proposto, con Type Cover, al prezzo di 799,99 euro.

Gli appassionati di fotografia potranno puntare, invece, sull’action cam GoPro Hero 6 a 569,99 euro. Non mancano anche tante proposte sui più moderni televisori per chi ama l’alta definizione e vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, lo Smart TV Samsung Ultra HD 4K UE49MU6220 con display da 49 pollici è proposto al prezzo di 499 euro.

Infine, da Unieuro, per Natale, tanti gadget come hoverboard e droni.