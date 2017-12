iMac Pro disponibile dal 14 dicembre

Marco Grigis,

L’attesa sta finalmente per finire: dal 14 dicembre i nuovi iMac Pro saranno finalmente in vendita. A confermarlo è la stessa società di Cupertino, con la pubblicazione della data di rilascio sul sito ufficiale del gruppo. In realtà, l’indiscrezione circolava da qualche ora, a seguito di un intervento abbastanza rivelatore da parte di Phil Schiller.

I nuovi iMac Pro sono stati presentati la scorsa estate, in occasione della WWDC 2017, e sono stati pensati per soddisfare le esigenze dell’utenza professionale. Con una scocca completamente in grigio siderale, così da differenziarsi dai modelli di desktop all-in-one classici, queste soluzioni garantiscono prestazioni hardware di altissimo livello, dal supporto fino a 128 GB di RAM nonché all’inclusione di soluzioni grafiche ATI di alta qualità, tali da garantire anche tutte le funzioni della realtà virtuale.

I dispositivi sono stati infatti progettati affinché possano concorrere a fianco di Mac Pro all’interno di studi e aziende, incorporando uno schermo da 5K, GPU Radeon Vega, processori Xeon di ultima generazione, nonché velocissime connessioni Thunderbolt di terza generazione. Dopo qualche mese d’attesa, la conferma è giunta finalmente oggi: i desktop all-in-one saranno disponibili da giovedì 14 dicembre, quindi perfettamente in tempo per le vacanze natalizie. L’annuncio, così come già anticipato, arriva dopo poche ore da un messaggio di Phil Schiller, il quale aveva confermato come l’approdo nei negozi fosse ormai “questione di giorni”.

I nuovi iMac Pro, così come già ripetuto, saranno destinati a un’utenza professionale e, pertanto, i prezzi potrebbero non essere alla portata di tutti. Negli Stati Uniti, ad esempio, il modello base sarà proposto a 4.999 dollari, mentre i listini effettivi per l’Italia, dove va considerata anche l’IVA nonché gli altri oneri di legge, non sono ancora stati ufficializzati. Non resta che attendere la mattinata di giovedì, di conseguenza, per scoprire tutte le novità e i costi dei nuovi desktop all-in-one targati mela morsicata.