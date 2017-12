Intel annuncia nuovi processori Pentium e Celeron

Luca Colantuoni,

Sebbene relegati alla fascia bassa del mercato, i marchi Pentium e Celeron non sono scomparsi, come dimostra l’annuncio di nuovi processori da parte di Intel. La serie Pentium è stata suddivisa in Pentium Gold (architettura Kaby Lake) e Pentium Silver. Questi ultimi, presentati ieri sera, sono basati sull’architettura Gemini Lake, come le nuove CPU Celeron. I sei modelli per desktop e notebook saranno i principali concorrenti dello Snapdragon 845 che troverà posto nei futuri Always Connected PC.

La famiglia Pentium Silver comprende due modelli: N5000 per mobile e J5005 per desktop. Entrambi sono quad core e integrano una GPU UHD Graphics 605. L’unica differenza è rappresentata dalla frequenza massima di CPU e GPU. La famiglia Celeron è composta invece da quattro modelli: N4100/N4000 per mobile e J4105/J4005 per desktop. In questo caso la differenza è anche nel numero di core della CPU. Tutti hanno un controller di memoria DDR4-2400/LPDDR4-2400 e 4 MB di cache. Come si può intuire si tratta di SoC (System-on-Chip), come i precedenti modelli basati sull’architettura Apollo Lake.

Questi processori verranno utilizzati in notebook entry level, dispositivi 2-in-1, PC all-in-one, mini PC e PC desktop economici, in quanto progettati per offrire il giusto bilanciamento tra prestazioni e autonomia. Altra caratteristica interessante è la connettività. I processori supportano lo standard WiFi 802.11ac 2×2 con canali da 160 MHz. Il modulo Intel 9560 AC permette di raggiungere velocità in download due volte superiore a quella offerta dai chip 802.11ac tradizionali e 12 volte superiore a quella dei chip 802.11b/g/n.

Altra novità è la tecnologia Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE) che migliora la visibilità dello schermo all’aperto, modificando automaticamente il contrasto. I primi dispositivi con questi nuovi Pentium Silver e Celeron arriveranno sul mercato nel primo trimestre 2018.