Liectroux, l’aspirapolvere robot super scontata

Floriana Giambarresi,

L’aspirapolvere robot sarà con tutta probabilità uno dei regali di Natale più scelti per le oramai imminenti festività di fine anno. Comoda e pratica, sta infatti attirando sempre più l’attenzione e rivoluzionando l’universo delle pulizie in casa, grazie alle dimensioni particolarmente contenute che la caratterizzano e il servizio che offrono anche quando si è fuori casa. Dopo l’incredibile successo ottenuto dai robot aspirapolvere iRobot Roomba durante il Black Friday, Amazon ha deciso di approfittare della Connection Week per proporre in giornata odierna un altro prodotto con uno sconto particolarmente interessante, trasformando così quello che è tipicamente un costoso sfizio in una effettiva utilità dal costo particolarmente accessibile.

Trattasi del robot aspirapolvere Liectroux B6009, che oggi su Amazon scende dai 609 euro ai 199 euro con spedizione gratuita e un prezzo abbattuto dunque del 67%.

Liectroux B6009 è pensato per rivoluzionare il modo in cui si svolge parte delle pulizie domestiche, infatti disporre di una aspirapolvere robot con le sue caratteristiche significa delegare la pulizia dei pavimento a un piccolo dispositivo senza fili che lavora in autonomia. Come gli altri dispositivi intelligenti concorrenti, il robot di Liectroux ha una memoria che gli consente di navigare nell’ambiente circostante ricordando dove è stato già pulito e dove no, tramite lo sviluppo di una mappa (all’interno della CPU di cui è dotato) che lo porta a pulire da una stanza all’altra senza tornarci due volte.

Il design è a forma rotonda tipico degli aspirapolvere robot ed è presente una funzione di promemoria vocale che permette al robot di ricordare a chi lo usa quando ricaricarlo, quando è l’ora di iniziare a pulire, quando il bidone è pieno e occorre quindi svuotarlo e nell’evenienza in cui si riscontri un errore. La potenza di aspirazione è buona e regolabile, la rumorosità è di 50 dB ed è presente una batteria da 2000 mAh che garantisce un’autonomia capace di pulire dai 150 ai 200 metri quadrati per singola ricarica. Essendo un robot intelligente, Liectroux B6009 monitora lo stato della batteria e quando sta per scaricarsi è in grado di tornare autonomamente alla stazione di ricarica.

Non mancano le funzioni di pulizia programmata e di sterilizzazione UV con modalità doppia, una sul pavimento e l’altra sul bidone, che rende tale robot aspirapolvere ideale per le persone allergiche agli acari della polvere. Tutte queste caratteristiche consentono al dispositivo di essere di grande utilità in casa, mantenendo il pavimento pulito senza alcuno sforzo. E l’offerta odierna su Amazon può rappresentare il momento giusto per portarsi in casa tale tipo di utilità.