Nokia 6 (2018), design e possibili specifiche

Luca Colantuoni,

HMD Global ha da poco festeggiato il suo primo compleanno, dopo aver annunciato sei smartphone Android nel corso del 2017. Il produttore finlandese è pronto ora ad aggiornare il catalogo con nuovi modelli, tra cui il top di gamma Nokia 9. All’inizio del prossimo anno sono attese le versioni 2018 dei Nokia 8 e Nokia 6.

Quest’ultimo dovrebbe essere annunciati a gennaio, esattamente un anno dopo l’attuale modello. L’ente certificatore cinese (TENAA) ha svelato il possibile design del Nokia 6 (2018) e alcune specifiche. Lo smartphone avrà innanzitutto uno schermo 18:9, rapporto di aspetto sempre più diffuso che permette di incrementare la diagonale, lasciando invariate le dimensioni complessive. Lo spessore ridotto della cornice inferiore comporterà l’eliminazione dei pulsanti capacitivi, sostituiti da pulsanti on-screen, e lo spostamento del lettore di impronte sul retro.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un display da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD e doppia fotocamera posteriore (risoluzione ignota). Le specifiche sono frutto di indiscrezioni, quindi potrebbero non corrispondere alla realtà. L’unica certezza è al momento il sistema operativo: Android 8.0 Oreo in versione stock.

La variante presente nella documentazione di TENAA è dual SIM (nome in codice TA-1054), ma verrà sicuramente offerta anche un modello a singola SIM. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi giorni.