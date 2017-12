OnePlus festeggia il quarto compleanno

Luca Colantuoni,

OnePlus è ormai un nome piuttosto noto nel settore degli smartphone, ma l’azienda è ancora una startup, in quanto è stata fondata da Pete Lau e Carl Pei il 17 dicembre 2013. Il produttore cinese festeggia quindi il quarto compleanno e per l’occasione offrirà fino al 30% di sconto su accessori selezionati. Gli utenti possono vincere alcuni premi, girando la ruota Never Settle (il famoso motto dell’azienda).

OnePlus ha annunciato 7 smartphone in 4 anni, quasi tutti di fascia alta. Nonostante una dotazione hardware paragonabile a quella di prodotti più blasonati, i prezzi dei dispositivi sono accessibili alla maggioranza degli utenti. Inizialmente la vendita era riservata a pochi paesi e prevedeva il famigerato sistema ad inviti, utilizzato per evitare costi dovuti ad eventuali scorte di magazzino. A partire dal OnePlus 3 è possibile acquistare gli smartphone direttamente dal sito ufficiale nei principali mercati mondiali, tra cui l’Italia.

Galleria di immagini: OnePlus One, le immagini ufficiali

Il primo modello, ovvero il OnePlus One è stato annunciato il 23 aprile 2014. Il sistema operativo era CyanogenMod 11S basato su Android 4.4.4 KitKat. OxygenOS debutta il 4 aprile 2015 e verrà installato su tutti i successivi modelli, a partire dal OnePlus 2 presentato il 28 luglio 2015. Seguono quindi OnePlus X (29 ottobre 2015), OnePlus 3 (15 giugno 2016), OnePlus 3T (15 novembre 2016), OnePlus 5 (20 giugno 2017) e il recente OnePlus 5T (16 novembre 2017).

Galleria di immagini: OnePlus 5T, le immagini del flagship killer

Dal 12 al 19 dicembre sarà possibile acquistare alcuni accessori (custodie, screen protector e auricolari) con sconti compresi tra il 5% e il 30%. Solo il 14 dicembre verranno offerte 500 “gift box” con vari accessori. Girando la ruota si possono vincere diversi gadget, tra cui cappellini, t-shirt, zaini e un “premio misterioso” (OnePlus 5T?) che verrà svelato il 17 dicembre.