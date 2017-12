Skype per Windows 10, arriva il Fluent Design

Filippo Vendrame,

Il Fluent Design arriva ufficialmente su Skype per Windows 10 Desktop. Dopo alcune settimane di test presso gli Insider, questa novità stilistica è stata finalmente rilasciata ufficialmente per tutti i possessori di un PC Windows 10 che utilizzano il client di comunicazione della casa di Redmond. L’arrivo del Fluent Design si traduce con l’utilizzo dell’effetto traslucido Acrylic per la barra laterale di navigazione, mentre l’effetto Reveal evidenzia con un tocco di eleganza in più tutti gli elementi che possono essere cliccati con il mouse.

Le novità per Skype per Windows 10 Desktop non si fermano, però, solamente all’arrivo ufficiale del Fluent Design. Microsoft, attraverso una post sul blog ufficiale di Skype, evidenzia l’arrivo di ulteriori importanti novità. Innanzitutto arriva il nuovo pulsante “Galleria” che consente di recuperare rapidamente tutti i contenuti condivisi all’interno della chat, compresi i file, i link e le foto/video. Novità anche per quanto riguarda il pannello delle notifiche che notificherà quando un utente è stata menzionato o se è stato citato o se è stata aggiunta una qualche reazione ad un messaggio. A grande richiesta sono tornati gli aggiornamenti di stato. Gli utenti potranno tornare a specificare quando sono disponibili o non disponibili alle chat.

Inoltre, Microsoft ha migliorato la funzione di ricerca che, adesso, verificherà sia le singole chat che quelle di gruppo. Accanto all’annuncio di queste nuove funzionalità, Microsoft ha contestualmente ricordato i miglioramenti di cui ha goduto Skype grazie all’arrivo di Windows 10 Fall Creators Update. Grazie a My People, per esempio, è possibile mandare messaggi ai contatti preferiti direttamente dalla barra delle applicazioni senza dover aprire Skype.

Inoltre, grazie al nuovo step di Windows 10, Skype è anche disponibile all’interno della piattaforma della Mixed Reality per poter comunicare con gli amici anche all’interno dell’ambiente virtuale di Microsoft.