Xbox One X, YouTube supporta il 4K

Filippo Vendrame,

Novità importanti per tutti coloro che dispongono di una console Xbox One X. Grazie ad un nuovo aggiornamento dell’applicazione YouTube per la potente console di Microsoft, gli utenti potranno visualizzare i filmati alla risoluzione massima di 4K a 60 fps. Grazie a questo nuovo update, gli utenti potranno sfruttare appieno le potenzialità della loro nuova console per visualizzare i video su YouTube che supportano l’Ultra HD. Ovviamente, per poter godere di questa novità è necessario disporre anche di monitor o di TV che supportino questa risoluzione.

Google è stato un po’ lento ad introdurre il supporto al 4K per la sua applicazione YouTube per le console di Microsoft. Sebbene l’Xbox One originale non supporti il 4K, dall’agosto del 2016 è disponibile l’Xbox One S che, invece, supporta tale risoluzione per la riproduzione dei video. Fortunatamente, il supporto al 4K è finalmente giunto, anche se limitato alla nuova console Xbox One X. Infatti, un po’ a sorpresa, la console Xbox One S non potrà beneficiare di questa novità, almeno per il momento. Microsoft ha sottolineato che anche l’Xbox One S potrà beneficiare del supporto al 4K su YouTube ma solamente in futuro. Ulteriori comunicazioni in merito arriveranno nel corso del 2018. Trattasi di una scelta particolare che sicuramente farà storcere un po’ il naso a chi dispone dell’Xbox One S.

Solo su Xbox One X, al momento, gli utenti potranno godere su YouTube del 4K. Niente HDR, invece, almeno per il momento. Sebbene la nuova console di Microsoft supporti questo standard, per vederlo disponibile su YouTube si dovrà attendere ancora un po’ di tempo.

Il nuovo aggiornamento che abilita su YouTube il supporto al 4K sulla console Xbox One X è in corso di distribuzione all’interno del Microsoft Store.