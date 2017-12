Cavi Lightning neri per iMac Pro

Marco Grigis,

iMac Pro, il nuovo desktop professionale di Apple, sarà disponibile per l’acquisto a partire da domani. Così come già ampiamente noto, la società di Cupertino ha scelto una scocca grigio siderale per il dispositivo all-in-one, affinché possa essere visivamente differenziato dalla classica linea degli iMac consumer. E, in una mossa abbastanza insolita per la società californiana, anche i relativi cavi saranno di questo colore: il gruppo includerà infatti un cavo USB-Lightning tinto di nero.

Per quanto possa sembrare una notizia di poco conto, in realtà si tratta di una vera e propria novità dalle parti di Cupertino. Per gli iPhone e gli iPad dalla scocca grigio siderale, infatti, Apple ha sempre incluso nella confezione dei cavi Lightning bianchi, come altrettanto candide sono le cuffie EarPods in dotazione. Per iMac Pro, invece, la società ha optato per una maggiore integrazione estetica, fornendo soluzioni di colore nero.

La novità è stata svelata da Marques Brownlee, il quale già da qualche giorno sta testando le funzionalità di iMac Pro, dopo aver ottenuto un esemplare di prova. L’esperto ha quindi pubblicato, in un video condiviso sulla piattaforma YouTube, tutte le specifiche del desktop all-in-one, compresi anche i cavi.

Al momento, l’accessorio è disponibile unicamente all’interno della confezione del desktop, mentre non può essere acquistato separatamente: chi fosse in cerca di un esemplare sostitutivo tramite Apple Store, dovrà accontentarsi di un classico collegamento Lightning bianco. Naturalmente, le più svariate alternative sono disponibili tramite i rivenditori di terze parti, pronti già da diversi anni a offrire soluzioni Lightning di ogni colore e materiale, per abbinare perfettamente i propri device.

A oggi, non è dato sapere se l’iniziativa di Apple sia limitata unicamente a iMac Pro o, ancora, verrà presto estesa anche agli altri dispositivi della linea. In effetti, numerosi acquirenti di iPhone X hanno chiesto all’azienda, approfittando dei social network, di fornire accessori abbinati alla tinta dei loro smartphone.