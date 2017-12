Google Maps Go in download per Android

Cristiano Ghidotti,

Il lancio della Go Edition di Android ha segnato un nuovo percorso per la piattaforma mobile di Mountain View, che intende ottimizzare il suo intero comparto software per renderlo pienamente accessibile anche sugli smartphone con specifiche tecniche di fascia bassa. Un’iniziativa che riguarda il sistema operativo, ma non solo, anche le applicazioni: oggi fa il suo debutto Google Maps Go.

La scheda dell’app è stata pubblicata su Play Store, ma il download è disponibile solo per i modelli dotati di Android Go ovvero al momento nessuno tra quelli in commercio. Trattandosi comunque di una Progressive Web App, ovvero una pagina Web ottimizzata per simulare su mobile il funzionamento di un’applicazione vera e propria, è sufficiente visitarne l’URL per avviarla su qualsiasi device (il link funziona anche sui browser dei computer). Se facendo tap sul collegamento da smartphone viene aperta l’applicazione classica di Maps è possibile copiarlo e incollarlo all’interno di una scheda in Chrome.

Tra le funzionalità offerte da Google Maps Go su Android figurano al geolocalizzazione tramite modulo GPS, la possibilità di ricevere indicazioni stradali o sui mezzi pubblici per giungere a destinazione, la ricerca di location e punti d’interesse nelle vicinanze, la sovrapposizione di diversi layer sulle mappe, la condivisione della propria posizione e altro ancora. Stando a quanto dichiarato da bigG sono al momento più di 70 le lingue supportate, per un totale di oltre 200 paesi. Questa la descrizione fornita su Play Store.