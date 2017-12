Il 2017 su Google: un anno di ricerche

Cristiano Ghidotti,

Con il 2017 che sta ormai per giungere al termine è tempo di ripercorrere quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. La fotografia offerta da Google e basata sulle query più digitate dagli utenti nel motore di ricerca aiuta a comprendere in modo piuttosto chiaro quali argomenti, personaggi e fatti d’attualità hanno maggiormente catalizzato l’attenzione nel mondo online.

Il gruppo di Mountain View ha pubblicato un minisito su Trends chiamato “Un anno di ricerche Google”, in cui vengono messe in evidenza le keyword più digitate a livello globale, con la possibilità di focalizzare l’attenzione su un paese specifico. Prendendo in esame l’Italia emerge un interesse particolare nei confronti dei protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il popolo del Web nostrano si è affidato a bigG (fortunatamente) anche per informarsi su ciò che mina gli equilibri geopolitici internazionali, chiedendo delucidazioni, ad esempio, sulle tensioni in Siria o su quelle tra Stati Uniti e Corea del Nord. Di seguito le Top 10 delle ricerche italiane su Google nel 2017.

Le parole emergenti

Nadia Toffa; Hotel Rigopiano; Italia – Svezia; Sanremo; Terremoto; Giro d’Italia; Occidentali’s Karma; Tour de France; Corea del Nord; Champions League.

I personaggi emergenti

Nadia Toffa; Gianluigi Donnarumma; Nicky Hayden; Paolo Villaggio; Fabrizio Frizzi; Chester Bennington; Ermal Meta; Chiara Ferragni; Chris Cornell; Fiorella Mannoia.

I perché…

La Catalogna vuole l’indipendenza; Fischiano le orecchie; Le cicale cantano; Si festeggia l’8 marzo; Si festeggia ferragosto; Il sale scioglie il ghiaccio; La Corea del Nord vuole attaccare gli Stati Uniti; Fedez piange; Si chiama Blockhaus; C’è la guerra in Siria.

A livello globale è stato il devastante uragano Irma a monopolizzare le query, durante il suo passaggio sulla costa atlantica degli USA all’inizio di settembre. Nella chart anche i nuovi smartphone di casa Apple.

Hurricane Irma; iPhone 8; iPhone X; Matt Lauer; Meghan Markle; 13 Reasons Why; Tom Petty; Fidget Spinner; Chester Bennington; India National Cricket Team.

Chiudiamo con la Top 10 dei prodotti tecnologici, dove a sorpresa l’innovativo iPhone X risulta essere meno cercato rispetto al modello iPhone 8.