Instagram, gli hashtag si possono seguire

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato ufficialmente l’introduzione della possibilità di seguire direttamente gli hashtag, offrendo un nuovo modo per scoprire foto, video e persone all’interno della piattaforma. Questa interessante novità era, in realtà, attesa al debutto, in quanto circa un mese fa erano emerse tracce di alcuni test che riguardavano proprio questa nuova funzionalità che adesso arriva ufficialmente per tutti.

Grazie alla possibilità si poter seguire direttamente gli hashtag, gli utenti di Instagram non dovranno per forza scegliere di seguire decine di iscritti per trovare specifici contenuti perchè, adesso, potranno semplicemente scegliere di seguire gli hashtag che contengono quei contenuti che desiderano scoprire all’interno della piattaforma. Utilizzare questa nuova funzionalità è molto banale. Infatti, la procedura per seguire un hashtag è esattamente la medesima di quella che si utilizza per seguire un nuovo utente all’interno del social network. Gli iscritti dovranno semplicemente effettuare una ricerca all’interno di Instagram per trovare i contenuti che interessano loro, poi dovranno cliccare sul corrispondente hashtag selezionando, successivamente, il pulsante “Follow“, cioè “Segui“.

Tutti i post contenenti l’hashtag che si è deciso di seguire compariranno all’interno del proprio Feed assieme a quelli degli amici che già si seguono. In ogni momento gli utenti potranno decidere di non seguire più un hashtag. Inoltre, per far in modo di poter trovare più facilmente hashtag interessanti da seguire, Instagram ha creato una nuova sezione all’interno del profilo degli utenti in cui sono elencati gli hashtag seguiti. Sezione che potrà essere vista anche da tutti gli altri utenti che potranno scoprire, così, quali hashtag sta seguendo quella persona.

Tuttavia, Instagram tiene molto alla privacy dei suoi iscritti e se vorranno, questa nuova sezione dedicata agli hashtag seguiti potrà essere resa accessibile solamente da chi segue il profilo.

La possibilità di seguire gli hashtag su Instagram è già disponibile per tutti gli utenti iOS ed Android, anche in Italia.