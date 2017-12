Instagram suggerirà nuovi contenuti da esplorare

Filippo Vendrame,

Instagram continua a testare sempre nuove soluzioni con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso della sua piattaforma. L’ultimo test in tal senso riguarda una nuova sezione chiamata “recommended for you” (raccomandati per te). Trattasi di una sezione molto particolare che, come fa ben intuire il nome, prova a suggerire contenuti che potrebbero piacere. Nello specifico, gli iscritti troveranno tutti i messaggi che sono piaciuti agli amici o che l’algoritmo del social network pensa che possano essere interessanti.

A The Verge, Instagram ha confermato questi test spiegando che il social network cerca sempre di sperimentare nuovi modi di proporre agli utenti nuove vie per trovare contenuti interessanti all’interno della piattaforma. Questa nuova funzionalità assomiglia molto alla sezione Esplora presente all’interno di Facebook e questo non deve stupire visto che non sarebbe la prima volta che all’interno delle due piattaforme si implementano soluzioni simili. Se la sezione “recommended for you” dovesse davvero arrivare per tutti, il modo di utilizzare Instagram potrebbe cambiare sensibilmente puntando più sui contenuti che sugli utenti.

Si ricorda, al riguardo, che il social network ha proprio lanciato nelle ultime ore la possibilità di seguire direttamente gli hashtag, piuttosto che gli utenti, per scoprire più rapidamente nuovi contenuti.

Al momento, comunque, “recommended for you” è solamente in fase di test e potrebbe anche non arrivare mai o debuttare profondamente modificato.

Instagram non ha fatto alcuna menzione riguardo eventuali tempistiche per l’arrivo di questa novità per la sua applicazione.