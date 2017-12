iRobot Roomba 895 per la Amazon Connected Week

Floriana Giambarresi,

Dopo il successo ottenuto durante il Black Friday, Amazon torna sui robot aspirapolvere proponendo per la Connected Week l’iRobot Roomba 895, regalo di Natale ideale per automatizzare la pulizia dei pavimenti di casa risparmiando così tempo e fatica. In giornata odierna il suo prezzo scende dai 649 euro ai 499 euro spedizione gratuita inclusa.

Prestazioni avanzate, ottime soprattutto per chi abbia animali domestici, connessione Wi-Fi e controllo da remoto tramite app per smartphone: queste le caratteristiche principali del Roomba 895, aspirapolvere robot dal design a forma rotonda che contraddistingue i dispositivi di iRobot, progettata per pulire ogni genere di pavimenti, tappeti e moquette. Le doppie spazzole centrali contro-rotanti rimuovono lo sporco dal pavimento, polvere, detriti, peli e capelli, fornendo così a chi lo utilizza un modo pratico, semplice e immediato di pulire casa.

Il sistema di navigazione iAdapt consente al robot di pulire le superfici aspirando sotto i mobili, muovendosi lungo il perimetro dei muri ed evitando gli ostacoli. iRobot Roomba 895, come gli altri prodotti della serie, torna automaticamente alla sua base poco prima che la batteria integrata sia del tutto esaurita, riconoscendo dunque quando è il momento di ricaricarsi. La durata di ricarica è pari a due ore.

Il robot aspirapolvere supporta la connettività Wi-Fi che consente di controllarlo a distanza semplicemente tramite lo smartphone: è sufficiente installare su iPhone o sui telefoni Android l’app iRobot Home e, da qualsiasi luogo e in qualunque momento, chiedere a Roomba 895 di iniziare a pulire. È anche possibile usare lo smartphone per programmare l’ora di inizio delle pulizie, avere un report delle pulizie effettuate nell’arco della settimana e di ricevere notifiche sullo stato di salute del dispositivo, in modo tale da essere avvisati quando è il momento di effettuare la manutenzione delle spazzole, dei filtri o semplicemente di svuotare il cassetto della polvere.

I robot aspirapolvere stanno vivendo un gran momento ed entrando sempre più nelle case delle persone, e con tutta probabilità si riveleranno uno dei regali tech di Natale più scelti per le festività oramai imminenti. Amazon lo sa bene e in tal senso con l’offerta odierna sul prodotto potrebbe essere il momento giusto per lasciarsi andare a tale tipo di utilità.