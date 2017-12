Microsoft rilascia il Patch Tuesday di dicembre

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, in occasione del Patch Tuesday di dicembre 2017, Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti cumulativi per tutti i suoi sistemi operativi supportati. Trattasi di update volti a chiudere bug ed a migliorare la sicurezza ma non ad introdurre nuove funzionalità. Chi utilizza PC con Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 potrà scaricare il pacchetto identificato dalla sigla KB4054519 che va a risolvere alcuni problemi in SQL Server Reporting Services, nella gestione del fuso orario ed in Microsoft Scripting Engine e Windows Server.

Disponibile anche l’aggiornamento KB4054522 che include solamente correttivi lato sicurezza. I PC che dispongono della versione originale di Windows Server 2012 potranno scaricare l’update KB4054520 che risolve problematiche con il fuso orario e su Microsoft Scripting Engine e Windows Server. Disponibile anche l’update KB4054523 che va a risolvere solo falle di sicurezza. Chi utilizza PC con i sistemi operativi Windows 7 o Windows Server 2008 R2 SP1 potrà scaricare l’update identificato dalla sigla KB4054518. Il change log è molto simile a quelli precedenti con Microsoft che si è soffermata a risolvere problemi concernenti la gestione del fuso orario, problemi su Microsoft Scripting Engine e Windows Server e problematiche sull’utilizzo di SQL Server Reporting Services.

Disponibile anche l’update KB4054521 che contiene solamente correttivi lato sicurezza.

Sebbene i change log non siano lunghissimi, trattasi pur sempre di correttivi che vanno a risolvere bug e problemi di sicurezza e quindi l’esortazione è quella di installarli quanto prima attraverso il classico strumento di Windows Update.

Al termine dell’aggiornamento sarà richiesto di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate. Per quanto concerne, invece, Windows 10, Microsoft ha rilasciato specifici aggiornamenti cumulativi separati.