Samsung Galaxy A8+ (2018), specifiche confermate

Luca Colantuoni,

L’aumento esponenziale delle indiscrezioni è un chiaro indizio sull’imminente presentazione dello smartphone. Dopo la pubblicazione di un breve video che svelava il design (successivamente rimosso da YouTube), un’altra fonte ha confermato le principali specifiche del Galaxy A8+ (2018) che Samsung dovrebbe annunciare tra fine dicembre e inizio gennaio, insieme al più piccolo Galaxy A8 (2018).

Come si può vedere nelle immagini, il Galaxy A8+ (2018) è simile al Galaxy S8. L’ampio Infinity Display non “avvolge” i lati, ma copre buona parte della superficie frontale, grazie al suo rapporto di aspetto 18.5:9. In base alle ultime informazioni, Samsung avrebbe scelto uno schermo Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel). Si notano inoltre i fori delle due fotocamere frontali che dovrebbero avere risoluzioni di 16 e 8 megapixel.

La dotazione hardware comprenderà un processore octa core Exynos 7885, 4/6 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, fotocamera posteriore da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.500 mAh. I pulsanti saranno on-screen e il lettore di impronte digitali verrà spostato sul retro sotto la fotocamera (come per i Galaxy S9/S9+). Il Galaxy A8 (2018) dovrebbe avere simili specifiche, ad eccezione della diagonale dello schermo, la quantità di RAM e la capacità della batteria.

Su entrambi verrà installato Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience 8.5. I colori previsti sono nero, oro e orchid gray.