Windows 10, nuovo update per il Patch Tuesday

Filippo Vendrame,

Microsoft, per il Patch Tuesday del mese di dicembre 2017, ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutte le versioni Windows 10. Trattasi di aggiornamenti che vanno a risolvere bug e problemi di sicurezza ma che non includono nessuna nuova funzionalità. Per chi dispone di Windows 10 Fall Creators Update, la casa di Redmond ha rilasciato l’update identificato dal codice KB4054517 che porta la build del sistema operativo alla versione 16299.125.

Il change log non è molto lungo, tuttavia contiene comunque alcuni correttivi importanti per la sicurezza e la stabilità del sistema operativo. Chi utilizza ancora Windows 10 Creators Update potrà scaricare l’aggiornamento KB4053580. Anche in questo caso la lista dei correttivi non è molto lunga ma sono aggiornamenti comunque importanti perchè vanno a risolvere anche alcune falle di sicurezza. Per chi dispone di un PC con ancora installato il “vecchio” Windows 10 Anniversary Update, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento identificato dalla sigla KB4053579 che va a risolvere solamente alcune falle di sicurezza.

La casa di Redmond ha rilasciato anche un aggiornamento per Windows 10 November Update, sigla KB4053578, e per la prima versione di Windows 10, sigla KB4053581. Anche per queste due vecchie versioni di Windows 10 l’aggiornamento include solamente una manciata di correttivi.

Tuttavia, anche se i change log sono molto scarni, trattasi pur sempre di aggiornamenti che migliorano la stabilità e la sicurezza di Windows 10 e quindi il suggerimento è quello di installarli il prima possibile attraverso lo strumento di Windows Update.

Accanto agli aggiornamenti per i PC, Microsoft ha rilasciato anche i corrispondenti update per i pochi smartphone ancora in circolazione che adottano Windows 10 Mobile.