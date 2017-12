Xiaomi Mi 7 con Snapdragon 845 e dual camera?

Luca Colantuoni,

Durante l’evento di presentazione dello Snapdragon 845, il produttore cinese ha confermato l’uso del processore nel prossimo top di gamma. Lo smartphone in questione dovrebbe essere lo Xiaomi Mi 7, affiancato stavolta dal modello Plus, come avvenuto per il Mi 5s, ma non per l’attuale Mi 6. I due dispositivi avranno sicuramente una doppia fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda il design non sono previsti grandi cambiamenti, quindi anche i Mi 7 e Mi 7 Plus dovrebbero avere un telaio in acciaio inossidabile e vetro curvo sui quattro lati. Il più piccolo dei due smartphone potrebbe avere uno schermo da 5,65 pollici, mentre il modello potrebbe avere uno schermo da 6,01 pollici. La risoluzione non è nota, ma è molto probabile l’adozione di un rapporto di aspetto 18:9 che consente di incrementare l’area di visualizzazione senza incidere troppo sulle dimensioni complessive. Altra differenza tra i due dispositivi sarà la capacità della batteria, rispettivamente 3.200 e 3.500 mAh (possibile la ricarica wireless).

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6, immagini dello smartphone

La restante dotazione hardware dovrebbe essere identica: processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash e doppia fotocamera posteriore. Per quest’ultima si prevedono un sensore RGB (Sony IMX380) da 12 megapixel e un sensore monocromatico (Sony IMX350) da 20 megapixel. Durante la World Internet Conference, il CEO Lei Jun aveva confermato che i futuri smartphone verranno equipaggiati con l’intelligenza artificiale. La IA verrà probabilmente sfruttata per migliorare la qualità degli scatti fotografici.

Gli Xiaomi Mi 7 e Mi 7 Plus dovrebbero essere annunciati nel mese di marzo. Questi i prezzi previsti: 2.699 yuan (Mi 7) e 2.999 yuan (Mi 7 Plus). I due smartphone verranno quasi certamente distribuiti in Europa.