Apple rilascia iOS 11.2.1: risolti alcuni problemi

Apple ha rilasciato da poche ore iOS 11.2.1, aggiornamento intermedio per il sistema operativo lanciato lo scorso settembre. L’upgrade arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di iOS 11.2 e si propone di risolvere alcune problematiche, nonché di migliorare le performance su iPhone. In particolare, l’attenzione del gruppo di Cupertino si è concentrata su alcuni intoppi incontrati su HomeKit, il framework per la gestione della smart home targata mela morsicata.

iOS 11.2.1 è disponibile gratuitamente tramite i consueti canali d’aggiornamento, ovvero con un upgrade OTA tramite la funzione “Aggiornamento Software” del menu generali o, in alternativa, collegando il dispositivo al computer e seguendo la procedura guidata di iTunes. Secondo le informazioni di rilascio, il pacchetto risolve principalmente alcuni intoppi relativi all’accesso remoto di HomeKit, interrotto nelle scorse settimane a seguito della pubblicazione di un fix per una vulnerabilità scoperta di recente.

Secondo quanto reso noto pochi giorni fa, il bug avrebbe potuto garantire l’accesso non autorizzato agli accessori collegati a HomeKit, per questo Apple ne ha bloccato immediatamente le funzioni lato server. In questo modo, però, è stata momentaneamente interrotto l’accesso remoto tramite i dispositivi iOS, oggi ripristinati con l’aggiornamento in questione.

Non è però tutto, poiché molti utenti segnalano come l’arrivo di iOS 11.2.1 abbia anche determinato un aumento sensibile delle performance per i modelli più recenti della famiglia iPhone. In particolare, alcuni utilizzatori avevano segnalato una certa lentezza con l’autofocus di iPhone 8 e iPhone X, una problematica apparsa con l’installazione di iOS 11.2. Con il rilascio dell’upgrade intermedio odierno, anche questa questione sembra essere completamente risolta, tanto da determinare un ritorno alla perfetta normalità per le funzioni dell’autofocus.

Così come già accennato, iOS 11.2.1 può essere scaricato direttamente sul dispositivo, tramite le funzioni incluse nel menu Generali, oppure installato tramite il computer con il collegamento via cavo e la procedura guidata su iTunes. La disponibilità del pacchetto dovrebbe essere resa evidente agli utenti con un’apposita notifica.