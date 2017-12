Buon Natale Acer, sconti sino al 20%

Filippo Vendrame,

Il Natale sta arrivando velocemente ed Acer ha deciso di lanciare alcune interessanti promozioni che possano permettere ai suoi clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di computer, smartphone ed accessori. Per festeggiare la ricorrenza del 25 dicembre, Acer ha deciso di offrire sconti sino al 20% su tutta la sua gamma di prodotti, senza alcuna distinzione. Sino al giorno di Natale, sarà possibile acquistare i prodotti presenti all’interno dell’eShop ufficiale di Acer Italia con sconti compresi tra il 10% ed il 20%.

Lo sconto si applicherà direttamente nel carrello alla momento di formalizzare l’acquisto e varierà a seconda del valore della spesa effettuata. Per tutti gli acquisti di valore sino a 499,99 euro, Acer offrirà uno sconto del 10%. Chi spenderà, invece, da 500 euro sino a 999,99 euro, otterrà uno sconto del 15%. Infine, per le spese superiori ai 1000 euro, Acer garantirà uno sconto del 20%. Trattasi, dunque, di una promozione che permetterà di cambiare, per esempio, il proprio PC Windows 10 risparmiando cifre molto interessanti. Acer sottolinea che la promozione è valida sino ad esaurimento scorte, dunque solo i più rapidi potranno approfittarne.

Il suggerimento, per gli interessati, è quello di non perdere tempo per non sprecare la ghiotta opportunità di approfittare di questi importanti sconti messi a disposizione da Acer.

Per esempio, chi stesse cercando un notebook adatto per il lavoro ma anche per il gaming, potrà approfittare sullo sconto del 20% che Acer applicherà sull’Aspire V 15 Nitro Black Edition, con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, che è venduto normalmente a 1499 euro ma che grazie alla promozione natalizia potrà essere acquistato a circa 300 euro di meno.

Chi cerca il massimo per il gaming, invece, potrà optare sul modello Predator G9-793 con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e NVIDIA GeForce GTX 1060 che potrà godere di uno sconto di circa 460 euro sul suo prezzo di listino.