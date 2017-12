Facebook Messenger, 17 miliardi di videochiamate

Filippo Vendrame,

Facebook Messenger cresce a ritmi molto alti ed è diventato per molti lo strumento di comunicazione privilegiato su Internet. Per comprendere appieno quanto Messenger sia popolare ed utilizzato, Facebook, in vista della fine del 2017, ha snocciolato alcuni dati curiosi sull’utilizzo della sua app di comunicazione. Per esempio, l’utilizzo delle chat video è raddoppiato rispetto all’ultimo anno. Nel corso del 2017, infatti, sono state effettuate ben 17 miliardi di videochiamate.

Trattasi di un risultato davvero impressionante. Purtroppo non è possibile fare un confronto diretto con i maggiori competitors come Skype e FaceTime, in quanto Microsoft ed Apple non condividono informazioni simili. Tuttavia, i dati condivisi da Facebook sono davvero molto interessanti perchè mettono in evidenza come Messenger sia oggi largamente utilizzato dai suoi utenti anche per comunicare attraverso chat video. Ma i numeri impressionati di Messenger non sono solamente nel numero di videochiamate effettuate nel corso del 2017.

Gli utenti dell’app di comunicazione di Facebook hanno inviato, nel corso dell’anno, 500 miliardi di emoji e 18 miliardi di GIF. Ogni giorno si effettuano, in media, ben 7 miliardi di conversazioni e sempre ogni giorno sono iniziate 260 milioni di nuove conversazioni. Capodanno, la festa della mamma e San Valentino sono state le tre giornate in cui si sono registrate attività record per quanto riguarda il numero di conversazioni in Messenger.

Nel 2017, 2,5 milioni di nuove chat di gruppo sono state create su Messenger ogni giorno. Le chat di gruppo includono, mediamente, invece, 10 persone. Dal lancio nel mese di marzo, le persone hanno condiviso più di 11 miliardi di reazioni in Messenger.

Questi ed altri dati evidenziano un utilizzo davvero massiccio dell’applicazione e questo non stupisce visto che Facebook continua costantemente a lavorare per migliorarla, introducendo sempre ulteriori novità che possano renderla più interessante.

Uno sforzo che sembra essere ripagato pienamente da parte degli iscritti. Ogni mese, infatti, oltre 1,3 miliardi di utenti utilizzano Messenger.