Huawei apre a Milano il primo Experience Store

Floriana Giambarresi,

Huawei ha scelto Milano per l’apertura del suo primo negozio in Italia e in Europa. Denominato Huawei Experience Store, è un format unico e innovativo disegnato, progettato e realizzato totalmente in Italia e che va oltre il semplice oggetto materiale, permettendo ai clienti di provare in prima persona come i dispositivi Huawei possono arricchire diversi aspetti della vita di ogni giorno: dallo sport allo studio, dalla fotografia all’apprendimento passando per la programmazione e il disegno. Ma non solo.

Huawei Experience Store è per noi un laboratorio dove testare sul campo le soluzioni più innovative del nostro settore e sperimentare un nuovo approccio che dia maggiore spazio ad esperienze customizzate e create attorno a un cliente sempre più attento ed esigente. Il nostro intento non è quello di creare una vetrina elegante, ma offrire un vero e proprio luogo di incontro, dove le persone possano ritrovarsi, condividere le proprie passioni, creare attraverso la tecnologia, sperimentare il nuovo in compagnia dei nostri esperti all’interno del cuore pulsante della “nuova Milano”. Infatti, le attività del nostro store sono pensate non solo per far vivere i device a 360° gradi e mostrare a fondo le loro caratteristiche, ma anche per permettere al cliente di esprimersi al meglio e di mostrare – a se stesso e agli altri – le proprie potenzialità, incarnando a pieno la nostra filosofia “Make It Possible”.

Aperto nella prestigiosa cornice dello Shopping District del quartiere CityLife di Milano, il primo flagship store di Huawei è infatti improntato su un format inconsueto, sperimentale, che va oltre alla possibilità d’acquisto dei prodotti del colosso cinese per soffermarsi sul cliente e sulle sue esigenze. È qualcosa di più di un semplice negozio fisico, ma uno spazio costruito per proporre una shopping experience interattiva, così come la definisce Huawei, e un luogo dove vivere le proprie passioni attraverso la tecnologia del noto brand.

Infatti, nel Huawei Experience Store sono disponibili diversi corsi completamente gratuiti che spaziano dalle lezioni di lingua inglese, cinese e russa al corso di fotografia, dall’insegnamento della programmazione per bambini alle sessioni di fitness, dall’utilizzo di Windows 10 ai corsi di disegno e fumetti. Il tutto sfruttando il supporto offerto dai dispositivi Huawei. Inoltre il primo negozio di Huawei a Milano sarà anche palcoscenico di altre attività: verranno infatti organizzati eventi di diverso genere con ospiti speciali.

Al di là dell’esperienza extra, l’Experience Store di Huawei si concentra anche – naturalmente – sui prodotti tech della casa cinese offrendo una bella vetrina in cui poterli provare e toccare con mano e alcuni servizi validi a supporto dei consumatori. V’è infatti la possibilità di usufruire gratuitamente della consulenza di un tecnico, con appuntamento da fissare in negozio o comodamente dal sito Web ufficiale. In questo caso, i tecnici Huawei offrono non solo supporto nella scelta d’acquisto del dispositivo ideale in base alle proprie esigenze, ma anche supporto per la configurazione e l’installazione del software nel device, l’ottimizzazione delle prestazioni e la corretta configurazione degli account di posta elettronica, ancora un ostacolo per molti. Lo store offre anche un servizio di personalizzazione dei device.

Il negozio è stato aperto ufficialmente lo scorso 30 novembre ed è possibile dunque provarne l’esperienza già da adesso, con la speranza che il peculiare format venga presto replicato nelle altre città d’Italia.