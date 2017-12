iMac Pro: ecco i prezzi per l’Italia

Marco Grigis,

iMac Pro, il desktop all-in-one presentato da Apple nel corso della WWDC di giugno, è finalmente disponibile per l’acquisto: da qualche ora, infatti, il modello è ufficialmente apparso sulle pagine di Apple Store. Ed è quindi giunto il momento di scoprire i listini per il mercato italiano, per dei prezzi svelati solamente pochi minuti fa. Un investimento importante, quello per l’acquisto del device, con la versione base proposta a 5.599 euro.

iMac Pro è evidentemente un prodotto destinato ai grandi professionisti, sia per le capacità hardware, che per i costi. Il device, infatti, è stato pensato come soluzione all-in-one alternativa a Mac Pro e, pertanto, prevede dei listini del tutto analoghi. Al momento, solo le prime configurazioni di base sono in pronta consegna, per un completamento della linea che avverrà probabilmente nelle prime settimane di gennaio.

La versione meno ricca di iMac Pro è proposta a un prezzo di partenza di 5.599 euro, di cui 1.015 dovuti all’IVA e ad altri oneri di legge. La configurazione comprende un processore Intel Xeon W8 da 8 core da 3.2 Ghz, con Turbo Boost fino a 4.2, 32 GB di RAM, un 1 Tb di archiviazione SSD, una GPU Radeon Pro Vega 56 da 8 GB Di RAM, una porta Ethernet da 10 GB, quattro porte Thunderbolt e un display Retina 5K.

A partire da questo modello, possono essere scelte delle configurazioni aggiuntive: queste ultime, come facile intuire, comportano un’ulteriore modifica dei costi. Rendere più prestante il processore da 10 a 14 core richiede un esborso aggiuntivo tra i 960 e i 2.880 euro. Lo stesso vale anche per la RAM: 64 GB richiedono 960 euro in più e 128 ben 2.280 euro. Si arriva quindi a 3.360 euro ulteriori per uno storage SSD da 4 TB, mentre altri 760 euro sono richiesti per richiedere una GPU più performante, la Radeon Pro Vega 64 da 16 GB. Qualora si decidesse quindi di acquistare la versione più performante oggi disponibile, esclusi gli accessori, la spesa totale sarebbe di 15.429 euro.