Kindle Paperwhite in offerta su Amazon

Floriana Giambarresi,

La comodità di portare la propria libreria in tasca compensa la perdita di quella magia che carta e inchiostro sanno dare? Per moltissime persone, sì: i lettori digitali di libri hanno infatti saputo conquistare milioni di lettori sin dal lancio del primo Kindle, grazie alle possibilità che offrono. Amazon lo sa bene e sulla scia del successo di tali device, propone per la Connection Week il suo Kindle Paperwhite in offerta: il prodotto di punta con caratteristiche di impermeabilità è ora disponibile al prezzo di 109 euro, ovvero a 20 euro in meno rispetto al costo standard in cui è solitamente in vendita.

Come gli altri e-reader della serie, il Kindle Paperwhite usa l’inchiostro elettronico (e-ink) per dare ai lettori quella sensazione di leggere un libro come se fosse su carta, anche per ore e ore, senza alcuno sforzo per gli occhi. Il dispositivo si caratterizza per la presenza di un corpo particolarmente leggero e compatto e dispone di uno schermo da 6 pollici senza riflessi ad alta definizione da 300 ppi, la più alta su un e-reader, con luce integrata regolabile per leggere perfettamente anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tra i punti di forza del Kindle Paperwhite si segnalano anche la possibilità di contenere migliaia di eBook grazie alla memoria da 4 GB di cui è provvisto e una batteria che non ha bisogno di essere ricaricata continuamente, anzi che dura settimane, non ore. Dispone poi di diverse funzioni che ne arricchiscono le possibilità d’uso; tra queste, la funzione Scorri Pagina che consente di sfogliare le pagine, spostarsi tra i capitoli senza mai perdere il segno, e quella che permette di aggiungere le note a margine, modificarle, cancellarle e anche copiarle dal dispositivo direttamente sul computer.

Galleria di immagini: Kindle Paperwhite (2015), le foto

Trattasi di uno dei Kindle più acquistati di sempre, proprio per l’esperienza di lettura peculiare che offre e le possibilità di fruire rapidamente del libro che si desidera leggere immediatamente. Infatti, nello store di Amazon accessibile tramite il Paperwhite sono disponibili oltre 5,5 milioni di libri tra cui più di 150 mila sono in italiano. Ogni giorno vengono poi proposte Offerte lampo Kindle con uno sconto minimo del 70%. L’ampia scelta di titoli in catalogo e la massima libertà e praticità offerta dall’e-reader lo rendono uno dei prodotti attualmente di maggiore appeal, per questo motivo probabilmente il Paperwhite sarà tra i regali di Natale più scelti per la stagione festiva oramai imminente. E, in tal senso, l’offerta odierna su Amazon potrebbe rappresentare il momento ideale per godere di questa libertà.