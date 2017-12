LG Gram (2018), nuovi notebook al CES 2018

Luca Colantuoni,

LG annuncerà i nuovi notebook al CES 2018 di Las Vegas. I Gram (2018) avranno prestazioni superiori ai modelli del 2017, grazie alla presenza degli ultimi processori Intel, ma conserveranno un’elevata autonomia e ovviamente la “portabilità”, caratteristica principale dei laptop, da cui deriva il nome della serie. Questi prodotti rappresenteranno quindi la risposta di LG ai Notebook 9 di Samsung.

I Gram (2018) saranno disponibili con schermo da 13,3, 14 e 15,6 pollici. Tutti hanno un telaio unibody in Nano Carbon Magnesium, un materiale usato nell’industria aerospaziale, in quanto offre resistenza e leggerezza allo stesso tempo. LG ha ricevuto anche la certificazione MIL-STD-810G, quindi i laptop possono essere utilizzati in condizioni ambientale estreme. Il peso dei tre modelli è 965 grammi (13,3 pollici), 995 grammi (14 pollici) e 1.095 grammi (15,6 pollici), inferiore a quello di molti notebook sul mercato.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, unità a stato solido e batteria da 72 Wh che garantisce un’autonomia compresa tra 19 e 22,5 ore (dipende dal modello). LG spiega che il sistema di raffreddamento è stato migliorato e la ventola è più silenziosa. Gli utenti possono installare un secondo SSD e scegliere configurazioni con display touch IPS, lettore di impronte digitali e porta Thunderbolt 3.

Altre caratteristiche di rilievo sono la tastiera retroilluminata e il supporto per l’audio DTS Headphone X. Le specifiche complete, prezzi e disponibilità verranno comunicate durante la manifestazione di Las Vegas.