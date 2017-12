Microsoft, IA in Bing, Office 365 e Cortana

Filippo Vendrame,

Microsoft, durante un evento che si è svolto nella serata di ieri a San Francisco, hanno annunciato una serie di novità in arrivo per Bing, Cortana e Office tutte concernenti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Le novità maggiori riguardano il suo motore di ricerca Bing che grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale sarà molto più smart. Inoltre, la casa di Redmond ha annunciato anche una partnership con Reddit che sfrutterà gli strumenti di intelligenza artificiale per integrare i contenuti Reddit nelle ricerche.

Microsoft spiega che la nuova integrazione con Reddit è parte integrante della nuova funzionalità “Intelligent Search” di Bing. Questo nuovo sistema ha lo scopo di rendere l’interazione con Bing più naturale rendendo più veloce trovare le risposte alle domande con informazioni maggiormente complete. In buona sostanza, il motore di ricerca di Microsoft risponderà ai quesiti degli utenti validando le sue risposte sfruttando molteplici fonti e non una sola. Le altre novità che la casa di Redmond ha annunciato per Bing riguardano un sistema di ricerca delle immagini più intelligenti (“Intelligent Image Search“) che sarà in grado di individuare meglio gli oggetti nelle foto, compresi i prodotti indossati da persone presenti nelle immagini.

Infine, la terza novità riguarda la nuova funzionalità di “Conversational Search“. Il motore di ricerca della casa di Redmond disporrà di una forma più avanzata di completamento automatico per aiutare gli utenti a trovare una frase migliore per le loro domande, per ottenere una risposta più precisa.

Il nuovo sistema di ricerca intelligente per le immagini è già disponibile per gli utenti americani. Le altre due funzionalità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Ma le novità non riguardano solo Bing. Microsoft, infatti, ha implementato nuovi strumenti di intelligenza artificiale anche in Cortana ed in Office.

La nuova “Intelligent Search” sarà disponibile all’interno dei prodotti Office 365. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta alla base anche di una nuova funzionalità di Excel chiama Insights che rende esplorare e analizzare i propri dati molto più facile. Intelligenza artificiale che sarà sfruttata anche in Word con la nuova funzionalità “Acronyms” che permetterà di trovare facilmente gli acronimi. Tap, invece, aiuterà gli utenti a trovare i documenti più rilevanti senza lasciare il programma.

Per quanto concerne, invece, Cortana, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale permetterà di ordinare le email e fornire una sintesi di quelle più importanti da Outlook, Gmail e da altri account. Microsoft aggiungerà al suo assistente digitale ulteriori competenze che permetteranno, per esempio, non solo di prenotare il biglietto di un cinema ma anche di segnare l’appuntamento all’interno del calendario.