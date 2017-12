Mpow, lenti per smartphone come regalo di Natale

Floriana Giambarresi,

Per la Connected Week, Amazon propone tra le proprie offerte l’obiettivo 3-in-1 portatile di Mpow, ovvero 3 lenti per smartphone dal costo modesto che possono soddisfare le esigenze di chi vuole fare delle fotografie con il proprio cellulare un po’ diverse dal solito. Ideali anche come simpatico regalo di Natale dato che arrivano in una confezione piuttosto elegante, in giornata odierna il prodotto è disponibile al prezzo di soli 8 euro.

Tra i motivi che oggi spingono a preferire uno smartphone invece di un altro, ai primi posti vi è sempre la qualità della fotocamera; infatti, i modelli di fascia alta attualmente in commercio consentono di scattare delle fotografie a dir poco incredibili. Ma per riuscire a catturare immagini di qualità e differenti dal solito, inquadrando ad esempio un campo di 180 gradi, in molti provvedono a dotarsi di un piccolo accessorio come quello di Mpow: piccole lenti da montare sull’obiettivo dello smartphone e realizzare così scatti ancora più dettagliati e particolari.

L’obiettivo 3-in-1 portatile per smartphone di Mpow contiene nello specifico tre lenti: una lente fisheye con un angolo di 175-180 gradi e ingrandimento 0,33x, una lente grandangolare con angolo di 130 gradi e zoom 0,67x e una lente macro con possibilità di ingrandimento 10x. La lente macro e quella grandangolare sono collegate insieme e si dividono in due tramite filettatura.

Una volta aperta la confezione è possibile portare le tre lenti per smartphone sempre con sé in un apposito sacchetto, sono facilissime da applicare e da rimuovere. Nella confezione sono inclusi i relativi coperchi per le lenti, un panno per la loro pulizia e il sacchettino per custodirle. Se per molti lo smartphone è oramai l’unico dispositivo per scattare fotografie ovunque ci si trovi, dotarsi di un accessorio simile significa poter andare ancora oltre e, in tal senso, l’offerta odierna su Amazon potrebbe rappresentare il momento ideale per farlo.