Nokia 9, dual camera posteriore con teleobiettivo?

Luca Colantuoni,

In base alle ultime indiscrezioni, il Nokia 9 dovrebbe essere annunciato in Cina il 19 gennaio 2018. All’interno del file APK dell’applicazione Fotocamera, inclusa nella versione beta di Android 8.0 rilasciata per il Nokia 5, sono state scoperti alcuni indizi sulla doppia fotocamera del prossimo top di gamma.

HMD Global ha promesso l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo Google per tutti i suoi smartphone. Il primo modello a ricevere l’upgrade è stato il Nokia 8, mentre per il Nokia 5 è disponibile la versione beta. Durante l’esame del codice, alcuni utenti hanno trovato una schermata dell’app Fotocamera con varie funzionalità. Come si può vedere nell’immagine è possibile scegliere la velocità dell’otturatore (da 1/500 a 1 secondo) e la sensibilità ISO (da 100 a 2000). L’applicazione è la stessa per tutti gli smartphone, ma alcune funzioni non sono accessibili al Nokia 5 per ovvie limitazioni hardware.

Questo modello ha una singola fotocamera da 13 megapixel, mentre il Nokia 8 possiede una dual camera con sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel, abbinati ad obiettivi normali (apertura f/2.0). È quindi evidente che le impostazioni “Telephoto” e “Wideangle” fanno riferimento ad un nuovo modulo fotografico, probabilmente quello del Nokia 9. Lo smartphone dovrebbe quindi avere una doppia fotocamera posteriore con grandangolo e teleobiettivo con zoom 2x.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: schermo 18:9 da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, certificazione IP67 e porta USB Type-C. Al momento l’unica certezza è il sistema operativo, ovvero Android 8.0 Oreo in versione stock.