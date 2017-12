Samsung annuncia i nuovi Notebook 9 (2018)

Luca Colantuoni,

Samsung non ha atteso il CES 2018 di Las Vegas per annunciare i nuovi Notebook 9 (2018) e Notebook 9 Pen. Quest’ultimo è sicuramente il modello più interessante, in quanto è un convertibile dotato di S Pen, come si intuisce dal nome. Gli altri sono laptop tradizionali con schermo da 13,3 e 15 pollici. Difficilmente sarà possibile acquistare i notebook nel nostro paese, in quanto non ufficialmente importati in Italia.

Samsung Notebook 9 Pen

Il Notebook 9 Pen è un convertibile con telaio in lega di alluminio e magnesio (Metal12) che offre una maggiore resistenza rispetto al tradizionale alluminio. Lo schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×10080 pixel) può essere ruotato fino a 360 gradi per sfruttare la modalità tablet con la stilo S Pen in dotazione che supporta 4.096 livelli di pressione. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe fino a 512 GB.

Sono presenti inoltre due altoparlanti da 1,5 Watt, porte USB Type-C e USB 3.0, slot microSD e uscita HDMI. La tastiera è retroilluminata, mentre la fotocamera ad infrarossi permette di effettuare il login con Windows Hello attraverso il riconoscimento facciale. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il Notebook 9 Pen sarà in vendita nella colorazione Light Titan. Il prezzo è ignoto.

Samsung Notebook 9 (2018)

I nuovi Notebook 9 (2018) sono disponibili in due versioni con schermo da 13,3 e 15 pollici, entrambi con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Il modello più grande viene offerto anche con scheda video discreta NVIDIA GeForce MX150 (2 GB di memoria GDDR5 dedicati). La rimanente dotazione hardware è identica: processore Intel Core i 7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe NVMe fino a 1 TB, tastiera retroilluminata, porta USB Type-C, due porte USB 3.0, uscita HDMI, slot microSD, webcam a 720p e lettore di impronte digitali.

Tutti i notebook saranno in vendita nelle prossime settimane in alcuni mercati, a partire dalla Corea del Sud. Negli Stati Uniti arriveranno nel primo trimestre 2018. Ovviamente gli utenti potranno ammirarli al CES 2018 di Las Vegas.