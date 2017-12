Windows 10 ARM, lo Snapdragon 845 arriverà presto

Filippo Vendrame,

La scorsa settimana, Microsoft e Qualcomm avevano svelato i primi PC Windows 10 dotati della piattaforma ARM e mossi dal processore Snapdragon 835. Prodotti molto interessanti che puntano tutto sulla connettività e sull’altissima autonomia. I primi PC Window 10 ARM che Qualcomm e Microsoft avevano svelato sono i nuovi HP Envy x2 e ASUS NovaGo che arriveranno all’inizio del 2018. Tuttavia, per quanto interessanti, questi computer potrebbero essere nati già vecchi.

Contestualmente, infatti, Qualcomm aveva annunciato anche il suo nuovo processore Snapdragon 845 che equipaggerà non solamente i futuri smartphone ma anche la prossima generazione di PC Windows 10 ARM. Cristiano Amon, vice presidente esecutivo di Qualcomm, ha affermato che lo Snapdragon 845 arriverà sui prossimi PC Windows 10 ARM già nella seconda metà del 2018. La notizia, in realtà, non sorprende, anzi è una buona cosa perchè permetterà ai PC di disporre di maggiore potenza. I primi benchmark dei PC Windows 10 ARM non hanno particolarmente colpito, anzi sono risultati abbastanza scarsi, probabilmente perchè l’emulatore presente che serve a consentire di poter eseguire tutte classiche applicazioni Windows è molto pesante. Dunque, maggiore potenza non potrà che migliorare l’esperienza d’uso di questi computer.

Il problema, semmai, è che i primi PC Windows 10 ARM con il processore Snapdragon 835 arriveranno nel Q1 del 2018, dunque appena una manciata di mesi prima dei primi PC con il nuovo processore.

Questo significa che la prima generazione di PC Windows 10 ARM nascerebbe già vecchia e potrebbe non risultare particolarmente conveniente all’acquisto, soprattutto sei i prezzi, come sembra, non saranno particolarmente contenuti.

In ogni caso, la strada è oramai tracciata. Microsoft sembra voler puntare moltissimo su questi prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che cercano un PC in grado di poter garantire un perfetto funzionamento in tutto l’arco della giornata e sempre connesso alla rete grazie al supporto nativo alle reti LTE.