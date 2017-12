3 Italia, l’offerta di Natale con Netflix incluso

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando rapidamente e 3 Italia ha deciso di ufficializzare la sua nuova offerta natalizia tutta incentrata su Netflix. L’operatore, infatti, per Natale ha deciso di includere un abbonamento al famoso servizio di Internet TV all’interno delle sue migliori offerte. L’offerta natalizia di 3 Italia inizia con “ALL-IN Master” e “3Cube“, in versione 3 Christmas Special Edition, che per questo periodo promozionale offrono minuti illimitati, 80 Giga e 6 mesi di Netflix inclusi, al costo di 20 euro al mese. Inoltre, grazie al servizio “Night Free“, gli utenti non consumeranno il traffico dati a loro disposizione dalla mezzanotte alle ore 8.00 del mattino successivo.

Inoltre, grazie a “Giga Bank“, i clienti potranno accumulare il traffico Internet non consumato nel mese per utilizzarlo successivamente. L’offerta “3Cube”, con tagli da 30 e 50 Giga, permette ai clienti di abbinare anche il prestigioso iPad Pro 10.5 con 256GB di memoria interna. A Natale, includere uno smartphone nella propria offerta è più facile. Grazie ad un accordo con Compass, i clienti potranno ottenere un finanziamento a tasso zero, sconto sull’anticipo fino a 50 euro e prezzi rate a partire da 0 euro. Per esempio, scegliendo l’offerta “FREE“, i clienti potranno richiedere il Samsung Galaxy S8 a costo zero, con zero anticipo.

Le offerte di 3 Italia con smartphone incluso, per Natale, aumentano. L’operatore propone la nuova offerta tariffaria “PLAY Special 25” che offre 1000 minuti e 25 Giga al prezzo di 9 euro al mese e 3 mesi di Netflix. Piano tariffario a cui è possibile abbinarci una ricca selezione di smartphone di importanti brand.

Per Natale, 3 Italia offre anche “Super Internet 30 GB” che permette ai clienti di poter navigare da smartphone o da tablet pc a 10 euro al mese al posto dei canonici 15 euro. Anche in questo caso è incluso un abbonamento a Netflix di 3 mesi. Infine, arriva “Porta un Amico in 3” che offre vantaggi sia al cliente che presenta l’amico, sia all’amico che sceglie di passare a 3. Nello specifico, chi presenta l’amico potrà avere 15 GB aggiuntivi per la propria offerta, mentre l’amico che entra in 3 potrà attivare “ALL-IN Prime Per Te” che offre 1000 minuti, 1000 SMS, 10 Giga e Netflix incluso per 3 mesi al costo di 7 euro invece di 10 euro, oppure il piano tariffario “ALL-IN Master Per Te” che offre minuti illimitati, 1000 SMS, 30 Giga e Netflix incluso per 3 mesi al costo di 10 euro invece dei canonici 15 euro.